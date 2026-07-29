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Tragedia aérea en San Juan: 7 personas murieron tras la caída de un helicóptero en Ischigualasto

La aeronave realizaba tareas de control de incendios forestales. El Gobierno local desplegó un amplio operativo de búsqueda para determinar las causas del siniestro. Cómo es el lugar donde cayó el helicóptero y qué se sabe hasta el momento.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un helicóptero cayó en San Juan con 7 ocupantes.
Un helicóptero cayó en San Juan con 7 ocupantes. Foto: Wikimedia Commons/Imagen ilustrativa
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Un helicóptero Bell 412 que participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales se cayó este miércoles en Ischigualasto (también llamado Valle de la Luna), en el departamento Valle Fértil, San Juan. Según se supo, la aeronave tenía siete ocupantes a bordo, cuatro de ellos altos funcionarios de Seguridad. Tras una intensa búsqueda, el Gobierno local informó la muerte de todos los viajantes.

A través de un comunicado oficial, las autoridades provinciales expresaron su profundo pesar por la tragedia y manifestaron sus condolencias a las familias, seres queridos y compañeros de trabajo de las víctimas.

Cómo fue el accidente de helicóptero en San Juan

El medio local Tiempo de San Juan informó que personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) recibió a las 10.30 una activación del ELT (Emergency Locator Transmitter) de un vehículo aéreo de nombre LV-KGR.

La última posición registrada del helicóptero fue en el límite entre La Rioja y San Juan. En, tanto, en el lugar trabajaban la comisión del Subcentro de Mendoza y Protección Civil, personal que encontró la nave a las 13 horas.

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Cómo era el helicóptero que se estrelló en San Juan y en el que murieron siete personas

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Quiénes eran las 7 personas que murieron en un trágico accidente de helicóptero en San Juan

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Postales de Ischigualasto, en San Juan.
Ischigualasto (también llamado Valle de la Luna), en el departamento Valle Fértil, San Juan. Foto: sanjuan.tur.ar

Quiénes son las personas que viajaban en el helicóptero que cayó en San Juan

Las personas fallecidas fueron el comisario general Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela, quien comandaba la aeronave de una empresa privada; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Desde el gobierno sanjuanino afirmaron que “se activó el protocolo de búsqueda tras perderse contacto con un helicóptero que participaba de las actividades correspondientes al curso de capacitación en combate de incendios forestales, en el departamento Valle Fértil”.

Esta situación convocó a las autoridades a formar un comité de emergencia en Casa de Gobierno, encabezado por el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado.

Cómo es Ischigualasto, la zona donde cayó el helicóptero en San Juan

El Parque Natural Provincial Ischigualasto se encuentra emplazado en el nordeste de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad capital y a 75 km de la localidad de San Agustín del Valle Fértil.

Popularmente conocido como “Valle de la Luna”, este lugar ocupa unas 62 mil hectáreas y es, junto a su vecino Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja, Patrimonio de la Humanidad.

Según se lee en la web del gobierno sanjuanino, “el suelo de aspecto lunar y las particulares geoformas esculpidas por el agua, el sol y el viento sobre las rocas a lo largo de millones de años, hacen de este un sitio de otro planeta”.

Postales de Ischigualasto, en San Juan.
Ischigualasto (también llamado Valle de la Luna), en el departamento Valle Fértil, San Juan. Foto: sanjuan.tur.ar

En el ingreso a Ischigualasto, el Cerro Morado regala la vista de paredes verdaderamente enormes. En tanto, en la cima se avistan cóndores y se observa la particular vegetación del lugar.

Hacia el interior del Parque, el circuito principal se recorre exclusivamente en vehículo y con la compañía de un guía autorizado. El mismo alcanza 42 km y lleva 3 horas de duración.

El Gobierno nacional brindó información del hecho

Ante la impactante noticia, el Gobierno de Javier Milei lanzó un comunicado en el cual brindó información del incidente. “La aeronave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal”, indica el texto oficial.

En tanto, añade que “el último contacto con el helicóptero se registró a las 10:26 horas. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades”.

El Gobierno informó que las causas del siniestro son materia de investigación, mientras que “la Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados”.

Accidente aéreoSan JuanHelicóptero
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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