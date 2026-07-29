Cómo fue la muerte del turista neerlandés en medio de la excursión en las Cataratas del Iguazú

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Foto: Macuco Safari

Tras el accidente en el que murió un turista neerlandés durante una excursión en las Cataratas del Iguazú, las autoridades brasileñas dieron a conocer los primeros detalles sobre cómo ocurrió el vuelco de la embarcación.

El Cuerpo de Bomberos Militar del estado de Paraná informó que a bordo viajaban ocho personas: seis turistas de nacionalidad neerlandesa, además del piloto y el copiloto. Como consecuencia del incidente, uno de los pasajeros murió por ahogamiento tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con la información oficial, el primer llamado de emergencia se recibió a las 12:20. Durante el operativo, los equipos de rescate recibieron datos contradictorios sobre la cantidad de víctimas y los hospitales a los que habían sido trasladadas, por lo que debieron realizar varias verificaciones para reconstruir lo sucedido.

Aunque el turista fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu, los médicos confirmaron su fallecimiento.

En tanto, otros dos pasajeros resultaron heridos y fueron derivados al mismo centro de salud. Uno de ellos, un hombre de 49 años, permanece internado, consciente y sin necesidad de asistencia respiratoria. El otro es su yerno, quien no requirió atención médica de mayor complejidad, aunque quedó en observación.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Foto: Macuco Safari

Por su parte, el piloto y el copiloto fueron atendidos por personal de Bomberos y posteriormente trasladados a la Unidad de Pronta Atención Morumbi para su evaluación. La embarcación pertenece a la empresa Macuco Safari, la cual organiza excursiones y les permite a los turistas acercarse a las Cataratas del Iguazú.

La investigación quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, que buscará determinar cómo se produjo el vuelco, cuáles fueron las causas del accidente y si existió algún tipo de responsabilidad.

Cómo es el paseo de Macuco Safari: el trágico antecedente

Macuco Safari es una tradicional empresa que se dedica a realizar excursiones de 45 minutos del lado brasileño en el Parque Nacional Iguazú. El paseo tiene tres partes:

Un trayecto de 3 kilómetros en micro por la selva, donde se puede ver la flora y fauna de la zona. Caminata de 600 metros donde se pasa por el salto Macuco, que se puede ver desde arriba y desde la parte inferior gracias a la escalera que la bordea. Paseo en barco hacia las cascadas del Río Iguazú.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Video: Instagram @macuco.safari

En septiembre de 1999, dos embarcaciones de la empresa chocaron durante un recorrido. Por el accidente murieron siete personas: seis turistas extranjeros y el piloto de una de las lanchas.

Debido a la tragedia, se revisaron los protocolos de navegación y se reforzaron las medidas de seguridad para este tipo de excursiones, incluyendo mayores controles, capacitación para los pilotos y la actualización de los procedimientos de emergencia.

Qué dijo Macuco Safari tras el accidente

Tras la muerte del turista neerlandés, Macuco Safari, la empresa responsable de la excursión, lanzó un comunicado explicando lo sucedido.

“Alrededor del mediodía de este martes, se produjo un accidente en el que se vio involucrada una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Ocho personas —seis turistas y dos miembros de la tripulación— viajaban a bordo de la embarcación: tres mujeres y tres hombres”, indicó la compañía.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Video: Instagram @macuco.safari

Y añadió: “Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente, gracias a la acción coordinada de los equipos operativos y los servicios de rescate públicos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu”.

En tanto, Macuco Safari indicó que “a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció” y sumó: “La empresa expresa sus más sentidas condolencias y manifiesta su solidaridad con sus familiares y amigos. Asimismo, continúa brindando asistencia a las víctimas y ofreciéndoles todo el apoyo necesario”.