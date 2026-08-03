Crimen en Chaco: investigan contradicciones clave tras la muerte de un joven apuñalado y detuvieron a su novia

Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales

Un crimen ocurrido en Resistencia, Chaco, generó fuerte conmoción y abrió una investigación judicial con varios puntos todavía sin resolver. La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de 29 años que llegó al Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca en el tórax y murió pocas horas después, pese a haber sido intervenido de urgencia.

Por el hecho fue detenida Victoria Luz Cantero, pareja de la víctima, quien quedó señalada como principal sospechosa del ataque. Según las primeras reconstrucciones, la puñalada se habría producido durante una discusión en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1400, aunque los investigadores todavía intentan determinar con precisión qué ocurrió antes, durante y después de la agresión.

El caso tomó mayor repercusión por las presuntas contradicciones detectadas en torno al llamado de auxilio, la versión de la acusada y algunos elementos que, según la familia, habrían desaparecido de la escena.

La muerte de Matías Julián Álvarez Guardia

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Matías ingresó al hospital chaqueño el domingo por la mañana con una herida profunda en el costado derecho del tórax. Los médicos lo llevaron rápidamente a quirófano, pero no lograron salvarle la vida. La causa del fallecimiento fue atribuida a un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales

El traslado al centro de salud fue realizado por Facundo Cantero, hermano de la detenida y amigo de la víctima. Ese punto es uno de los ejes que ahora analiza la Justicia, ya que la familia de Matías sostiene que existen dudas sobre cómo se pidió ayuda, quién hizo el llamado y por qué no se dio aviso inmediato a la Policía.

La investigación busca establecer si el ataque ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia posterior. Para los allegados de la víctima, las horas posteriores al hecho resultan decisivas para entender el caso.

Las contradicciones que analiza la Justicia

Uno de los elementos más sensibles de la causa es el llamado de auxilio. Según relató un cuñado de Matías, primero se habría sostenido que fue la propia víctima quien pidió ayuda y señaló a su pareja como agresora. Luego, esa versión habría cambiado y se indicó que quien llamó habría sido la joven detenida.

Esa diferencia despertó sospechas en la familia, especialmente porque, según denunciaron, el celular de Matías no fue encontrado. También señalaron que la habitación donde habría ocurrido el ataque estaba revuelta y que faltaban ahorros de la víctima.

Los posteos de Victoria Luz Cantero Foto: Facebook / redes sociales

La acusada, por su parte, habría dado una versión distinta: sostuvo que recibió un llamado para acercarse al lugar y que, al llegar, encontró a Matías herido en la vereda. Esa declaración será contrastada con pericias, testimonios y otros elementos de prueba.

El vínculo entre la víctima y la acusada

Familiares de Matías aseguraron que la relación con Victoria Luz Cantero atravesaba una etapa conflictiva. Según contaron, el vínculo habría estado marcado por episodios de violencia, separaciones y reconciliaciones. Además, mencionaron que se habrían realizado denuncias previas en 2024 y 2025, aunque, de acuerdo con la familia, esas presentaciones no habrían avanzado con medidas concretas.

Durante la despedida de la víctima, sus allegados reclamaron justicia y pidieron que la investigación no se limite únicamente a la joven detenida, sino que también se analice el rol de otras personas que pudieron haber intervenido después del ataque.

La familia insiste en que Matías no tuvo posibilidad de defenderse y que el caso debe investigarse con profundidad para esclarecer cada detalle. También reclamaron que se revise qué ocurrió con las denuncias anteriores y por qué no se habrían adoptado medidas preventivas.

Qué se sabe de la imputación

Victoria Luz Cantero permanece detenida e imputada por homicidio, mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de la víctima, el momento exacto de la agresión y los movimientos de las personas que estuvieron cerca de la escena.

Entre los puntos centrales aparecen la pericia sobre el lugar del hecho, el análisis de comunicaciones, la búsqueda del teléfono de Matías y las declaraciones de quienes tuvieron contacto con él en los minutos posteriores al ataque.

Por ahora, el expediente mantiene varias preguntas abiertas: quién llamó realmente para pedir ayuda, por qué desapareció el celular, qué pasó dentro de la vivienda y si hubo más personas involucradas en la escena posterior al crimen.