Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda

Investigan a un adolescente por presunto rapto y abuso de una menor en Misiones. Foto: cámara de seguridad.

Un adolescente de 17 años es investigado en la localidad de Campo Grande, Misiones, por el presunto rapto y abuso de una niña de 7 años. El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, causó conmoción entre los vecinos y es una de las principales pruebas con las que cuenta la Justicia.

La causa quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de Oberá, que investiga al joven por un presunto delito contra la integridad sexual de la menor.

Investigan a un adolescente por presunto rapto y abuso de una menor en Misiones. Video: cámara de seguridad.

Según la denuncia presentada por el padre de la víctima, el episodio ocurrió el viernes 10 de julio cuando la niña caminaba hacia un negocio cercano a su casa. En ese momento, habría sido atrapada y arrastrada por el joven que le tapó la boca y la llevó atrás de una arboleda.

En ese momento, la niña comenzó a forcejear y a pedir ayuda hasta lograr soltarse, momento en el que el adulto la rescató y, pese a que intentó detener al agresor, el adolescente se fue corriendo y escapó.

Horas más tarde, la denuncia le permitió a los efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande encontrar y detener al menor. Desde el medio Misiones Online detallaron que, en presencia de su madre, el joven fue notificado de la causa y se ordenó su derivación al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley.

Investigan a un adolescente por presunto rapto y abuso de una menor en Misiones. Foto: captura cámaras de seguridad.

Como sucede en todos los casos de esta índole, se activaron los protocolos correspondientes para asistir y resguardar a la menor.

Mientras continúa la investigación, las autoridades cuentan con un video clave que fue registrado por las cámaras de seguridad y que muestra el accionar del adolescente.

Detuvieron en Berazategui a un hombre acusado de abuso sexual agravado

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en el partido bonaerense de Berazategui a un hombre que era buscado por la Justicia por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 de Quilmes, a cargo de la fiscal Bárbara Velasco.

Detuvieron en Berazategui a un hombre acusado de abuso sexual agravado. Foto: Policía Federal.

La investigación comenzó a mediados de junio, luego de que la División Sistemas Biométricos de la PFA emitiera un informe sobre un pedido de captura vigente contra el sospechoso por un delito contra la integridad sexual.

A partir de esa información, agentes de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda llevaron adelante tareas investigativas y de vigilancia que permitieron establecer que el prófugo se movilizaba con frecuencia por la localidad de Berazategui.

Detuvieron en Berazategui a un hombre acusado de abuso sexual agravado. Foto: Policía Federal.

Con esos datos, los efectivos montaron un operativo en la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de las calles 11 y 115. Tras identificarlo y confirmar que se trataba del hombre buscado, procedieron a su detención.

El acusado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi.