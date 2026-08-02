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VIDEO: así fue el violento choque múltiple en la Ruta Nacional 14 que dejó al menos tres personas heridas

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 627 de la Ruta Nacional 14, en las cercanías de la localidad correntina de Alvear. La impactante secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en uno de los camiones involucrados.

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Choque en Corrientes.
Choque en Corrientes. Foto: captura video.
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Un violento choque múltiple se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la provincia de Corrientes, y dejó al menos tres personas heridas. El siniestro ocurrió luego de que el conductor de un auto intentara sobrepasar a un camión y perdiera el control del vehículo.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 627 de la autovía, en las inmediaciones de la localidad de Alvear. Toda la secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad instalada en uno de los camiones involucrados.

Choque en Corrientes. Video: redes sociales.

Cómo ocurrió el choque múltiple en Corrientes

Según las primeras reconstrucciones, un Renault Logan blanco, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, realizó una maniobra de sobrepaso sobre un camión que circulaba en el mismo sentido. En ese momento, el auto habría rozado el lateral del transporte, perdió el control y quedó atravesado sobre la calzada.

Instantes después, un segundo camión, manejado por un ciudadano brasileño que avanzaba por el carril contrario, no logró esquivar el vehículo y lo impactó de lleno.

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Como consecuencia de la colisión, uno de los camiones volcó sobre la ruta, mientras que el Renault Logan terminó despistado sobre la banquina. Las imágenes también muestran que, debido a la violencia del impacto, una de las ruedas del automóvil se desprendió y recorrió varios metros por el asfalto antes de detenerse a un costado del camino.

Choque en Corrientes. Foto: redes sociales.

Tras el choque, el conductor del camión que había sido rozado detuvo su marcha para asistir a las víctimas. Además, otro camionero que transitaba por la zona alertó a las autoridades. Poco después arribaron efectivos de la Policía de Corrientes, personal médico, peritos viales y agentes de Gendarmería Nacional, quienes montaron un operativo para asistir a los heridos y ordenar el tránsito.

Al menos una de las personas involucradas fue trasladada al hospital local, donde permanece internada en observación. En tanto, las autoridades continúan con las pericias para establecer con precisión la mecánica del accidente.

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