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Caso Silvina Luna: se reprogramó la Junta Médica que analizará su muerte y la responsabilidad de Aníbal Lotocki

La audiencia, que debía realizarse este martes, fue reprogramada para el 1° de septiembre por orden judicial. Los peritos buscarán responder interrogantes clave sobre la evolución de la salud de la modelo y el rol del ex cirujano Aníbal Lotocki.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La Junta Médica que debía realizarse este martes para analizar la muerte de Silvina Luna fue reprogramada para el 1° de septiembre por orden judicial.
La Junta Médica que debía realizarse este martes para analizar la muerte de Silvina Luna fue reprogramada para el 1° de septiembre por orden judicial.
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La investigación judicial por la muerte de Silvina Luna sumó una nueva demora. La Junta Médica que estaba prevista para este martes, una instancia considerada fundamental para avanzar en la causa que analiza la responsabilidad del ex cirujano Aníbal Lotocki, fue suspendida y reprogramada para el próximo 1° de septiembre.

El procedimiento debía reunir a especialistas para responder una serie de preguntas médicas que podrían ser determinantes en el expediente que investiga el fallecimiento de la modelo y actriz, ocurrido el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda.

Aníbal Lotocki y Silvina Luna. Fotos: redes sociales.
Los peritos buscarán responder interrogantes clave sobre la evolución del estado de salud de Silvina Luna y la posible responsabilidad de Aníbal Lotocki. Fotos: redes sociales.

La Junta Médica se realizará el 1° de septiembre

Fuentes vinculadas a la causa informaron que la audiencia fue postergada por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60.

La nueva convocatoria quedó fijada para el 1° de septiembre a las 10, en el edificio de la Morgue Judicial, ubicado sobre la calle Viamonte 2101, donde los peritos deberán analizar distintos aspectos relacionados con la evolución clínica de Silvina Luna.

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La Junta Médica fue solicitada por el abogado Fernando Burlando, representante de la familia de la actriz, mediante un planteo presentado el 3 de febrero de este año.

La medida fue solicitada por el abogado Fernando Burlando y forma parte de la investigación judicial por el fallecimiento de la actriz y modelo. Foto: Fiscales.gob.ar

¿Qué buscarán determinar los peritos?

Entre los principales puntos que deberán responder los especialistas figura establecer el momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.

Además, los expertos deberán analizar “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y evaluar los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki”, con el objetivo de determinar si fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.

Por último, la Junta Médica intentará responder si el imputado “se encontraba en condiciones —de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso— de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.

Las conclusiones de este procedimiento podrían convertirse en un elemento relevante para el avance de la investigación judicial.

La condena que ya pesa sobre Aníbal Lotocki

La situación judicial de Aníbal Lotocki ya registra antecedentes vinculados a intervenciones estéticas realizadas a distintas pacientes.

Aníbal Lotocki
Aníbal Lotocki ya fue condenado por lesiones graves y estafa, mientras continúa la investigación para determinar su eventual responsabilidad en la muerte de Silvina Luna.

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat lo condenó a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina tras encontrarlo responsable de las lesiones graves sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

Sin embargo, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revisó la sentencia y elevó la pena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa. Además, amplió a diez años el período de inhabilitación para ejercer la profesión.

La investigación por la muerte de Silvina Luna continúa de manera paralela y la próxima Junta Médica será una de las pruebas más importantes para determinar si existió responsabilidad penal en el desenlace que provocó el fallecimiento de la actriz.

Silvina LunaJunta médicaAníbal Lotocki
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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