Video: robaron un auto, no vieron la cámara y quedaron filmados hablando de un arma cargada

Los delincuentes robaron un auto y la secuencia quedó grabada. Foto: Captura

Un grupo de delincuentes llevó a cabo una seguidilla de robos a automovilistas en Isidro Casanova pero su plan se frustró debido a que una cámara colocada dentro de uno de los vehículos grabó la secuencia completa del hecho delictivo, la huida y las conversaciones entre los ladrones.

De acuerdo al parte policial, el caso sucedió el pasado sábado 1 de agosto por la noche cuando la banda robó un Toyota Etios rojo, el cual usaron para, minutos después, concretar la sustracción de un Toyota Corolla blanco.

6541 Violento robo en Isidro Casanova

Dicho vehículo tenía colocada una cámara en el frente, lo que permitió registrar todos los movimientos posteriores de los delincuentes, así como también identificarlos a simple vista.

La conversación de los ladrones quedó grabada

Luego de revisar al conductor del auto robado, el ladrón le pidió a su colega: “Cerrá la puerta bien, cerrá la puerta”. A su vez, le advirtió sobre el arma que había dejado: “Guarda que dejé la pistola por acá, guarda que está cargada”.

La desesperación ocurrió minutos después, cuando el dueño del vehículo robado recordó que tenía un dispositivo cortacorriente, lo que iba a permitir que el auto dejara de funcionar; por lo que, de manera inmediata, se contactó con la empresa y activó el salvataje.

Violento robo en Isidro Casanova

Fue en ese momento cuando ambos ladrones se mostraron nerviosos al no saber cómo continuar la huida y trataron de contactarse con los otros integrantes de la banda.

La Policía señaló que ambos rodados fueron visualizados junto a un tercer vehículo, un Fiat Cronos, en el cruce de las calles San Matías y Santa Cruz de la localidad de Rafael Castillo.

Cómo sigue el caso

Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, efectuando disparos de arma de fuego contra el personal policial. Implementado un operativo cerrojo, se logró la interceptación del auto Etios, procediéndose a la aprehensión del sospechoso Enzo Ezequiel González.

Acerca de los otros dos vehículos, se los perdió de vista, por lo que se concretó un rastrillaje en la zona que permitió localizar al Fiat Cronos. En el lugar se aprehendió a dos mujeres: Dana Yael Andrada y Analía del Carmen Roldán.

Los delincuentes robaron un auto y la secuencia quedó grabada. Foto: NA

En tanto, se informó que el personal policial que intervino en la persecución resultó ileso, mientras que los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría de Rafael Castillo.

El caso quedó en manos de la UFI Nº13, del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal José Luis Maroto.