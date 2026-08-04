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“Quiero amar y maltratar al mismo hombre”: quién es Victoria Luz Cantero, la joven acusada de matar a su pareja en Chaco

La joven de 25 años permanece detenida e imputada por homicidio, mientras la justicia avanza con la recolección de pruebas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia
Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales
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Victoria Luz Cantero, la mujer de 25 años detenida por el asesinato de su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, en Chaco, utilizaba sus redes sociales para mostrar un perfil viajero, trabajador y muy cercano a su familia. Sin embargo, tras su detención, también se viralizaron algunas publicaciones que quedaron bajo la lupa.

Además de compartir los diseños de uñas que realizaba para sus clientas, había difundido posteos con frases de tono violento. “Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida”, decía una de las imágenes que publicó tiempo atrás. En otra, escribió: “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”, en referencia a una pistola.

También compartió otro mensaje que generó repercusión: “Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desorden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.

Los posteos de Victoria Luz Cantero Foto: Facebook / redes sociales

La muerte de Matías Julián Álvarez Guardia

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Matías Julián Álvarez Guardia ingresó al hospital chaqueño el domingo por la mañana con una herida profunda en el costado derecho del tórax. Los médicos lo llevaron rápidamente a quirófano, pero no lograron salvarle la vida. La causa del fallecimiento fue atribuida a un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

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El traslado al centro de salud fue realizado por Facundo Cantero, hermano de la detenida y amigo de la víctima. Ese punto es uno de los ejes que ahora analiza la Justicia, ya que la familia del asesinado sostiene que existen dudas sobre cómo se pidió ayuda, quién hizo el llamado y por qué no se dio aviso inmediato a la Policía.

La investigación busca establecer si el ataque ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia posterior. Para los allegados de la víctima, las horas posteriores al hecho resultan decisivas para entender el caso.

Crimen en Chaco: murió apuñalado, detuvieron a su novia y la Justicia investiga contradicciones
Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales

Las contradicciones que analiza la Justicia

Uno de los elementos más sensibles de la causa es el llamado de auxilio. Según relató un cuñado de Matías, primero se habría sostenido que fue la propia víctima quien pidió ayuda y señaló a su pareja como agresora. Luego, esa versión habría cambiado y se indicó que quien llamó habría sido la joven detenida.

Esa diferencia despertó sospechas en la familia, especialmente porque, según denunciaron, el celular de Matías no fue encontrado. También señalaron que la habitación donde habría ocurrido el ataque estaba revuelta y que faltaban ahorros de la víctima.

La acusada, por su parte, habría dado una versión distinta: sostuvo que recibió un llamado para acercarse al lugar y que, al llegar, encontró a Matías herido en la vereda. Esa declaración será contrastada con pericias, testimonios y otros elementos de prueba.

Victoria Luz Cantero. Foto: redes sociales.

Qué se sabe de la imputación

Victoria Luz Cantero permanece detenida e imputada por homicidio, mientras la Justicia avanza con la recolección de pruebas. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido de la víctima, el momento exacto de la agresión y los movimientos de las personas que estuvieron cerca de la escena.

Entre los puntos centrales aparecen la pericia sobre el lugar del hecho, el análisis de comunicaciones, la búsqueda del teléfono de Matías y las declaraciones de quienes tuvieron contacto con él en los minutos posteriores al ataque.

Por ahora, el expediente mantiene varias preguntas abiertas: quién llamó realmente para pedir ayuda, por qué desapareció el celular, qué pasó dentro de la vivienda y si hubo más personas involucradas en la escena posterior al crimen.

AsesinatoDetenidoChaco
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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