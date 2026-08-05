Festejo de 15 termina en tragedia: cayó un árbol por los fuertes vientos, aplastó la camioneta y murieron los padres

Los padres habían ido a San Rafael a buscar a su hija que jugaba un partido de hockey. Foto: Captura

El sábado 1 de agosto, en horas de la tarde, Fabio Germán Pompei y Fabiana Dieddi subieron a su camioneta desde Luján de Cuyo, ciudad del noroeste de Mendoza, hacia San Rafael para buscar a su hija en el día de su cumpleaños de 15. La joven se encontraba en esa ciudad participando de un partido de hockey como parte de la división del Club Banco Mendoza. Sin embargo, a la vuelta, cerca de las 16.35h, fueron víctimas de un trágico accidente vehicular en plena Ruta Nacional 143 en el kilómetro 621, a la altura de San Carlos.

Las autoridades policiales indicaron que un árbol cayó de lleno sobre el vehículo y provocó la muerte instantánea de los padres de la adolescente y la rotura casi total del automóvil. En tanto, la joven y una cuarta acompañante sobrevivieron al siniestro y aún se encuentran internadas.

El intendente del Municipio de San Carlos, Alejandro Morillas, publicó un comunicado en el que lamentó la tragedia y envió sus condolencias a la familia de las dos víctimas.

Trágico accidente en Mendoza: qué pasó el fin de semana en San Carlos

Lo que parecía un viaje familiar normal terminó con un final infausto en el cumpleaños de 15 de una joven que perdió a sus padres tras un brutal accidente vehicular. En medio de un temporal, el matrimonio fue a buscar a la adolescente a San Rafael, pero a la vuelta la fuerza del viento provocó la caída de un árbol de gran extensión que impactó en la camioneta en la que trasladaba la familia. El siniestro tuvo lugar en Paso de las Carretas, ubicado en el Municipio de San Carlos.

El lugar del accidente en Mendoza. Foto: Redes Sociales

En pocos minutos, testigos del hecho llamaron al 911 y acudieron al lugar efectivos de la Comisaría N° 18 de San Carlos, una dotación de Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y Defensa Civil.

Se supo que pareja víctima del mortal accidente tenía previsto festejar el cumpleaños de la joven el próximo fin de semana, pero que ese día querían pasarlo con su hija disfrutando del viaje.

Quiénes eran las víctimas del mortal accidente en la ruta

Las víctimas del accidente vehicular fueron identificadas como Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi (48) y vivían en Luján de Cuyo, más precisamente, en Charcas de Coria. Eran aficionados al deporte y, por eso, su hija jugaba al hockey, desde temprana edad, en el Club San Pablo Futsal.

Una de las hijas del matrimonio utilizó sus redes sociales, en las últimas horas, para despedir a sus padres. “Voy a extrañar poder contarles mis cosas, mis día a día, pedirles un consejo y por sobre todo tenerlos conmigo. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, expresó la joven en su posteo.

En el vehículo de la pareja, además, de la menor de 15 años viajaba una personas de 52 años, identificada como Andrea Roxana Fariña, que sería de la provincia de Córdoba. Actualmente, la mujer se encuentra evolucionando favorablemente tras presentar diversos traumatismos.

Fabio Germán Pompei (46) y Fabiana Piedi (48) vivían en Luján de Cuyo. Foto: Redes Sociales

Cómo se encuentra la menor que viajaba para celebrar sus 15 años

Luego del accidente vehicular, la adolescente de 15 años fue trasladada al Hospital Antonio J. Scaravelli, al igual que Fariña. También se encuentra fuera de peligro. De acuerdo a los familiares de la joven, sufrió lesiones en diversas partes del cuerpo producto del impacto, pero está en buen estado de salud y en proceso de recuperación.

El Club San Pablo Futsal publicó un breve comunicado en sus redes sociales para acompañar a la joven deportista. “Lamentamos el fallecimiento de los padres de nuestra jugadora. Acompañamos a sus familiares y seres queridos”, expresaron.

Repercusiones tras la trágica muerte de la pareja en viaje familiar

Hoy la lupa está puesta en la responsabilidad del estado “árboles peligrosos” de la Ruta Nacional 143. El intendente Morillas apuntó directamente contra Vialidad Nacional y culpó al organismo público por el estado de las autovías y por la caída del árbol, ya que no se encontraba ubicado en jurisdicción municipal, según informó.

El jefe comunal señaló que, desde la intendencia, realizaron un relevamiento e identificaron que 30% de los árboles deben ser reemplazados. Aseguró, además, que si bien pidieron permiso a Vialidad para intervenir nunca obtuvieron respuesta.

Accidente en Mendoza: así quedó la camioneta tras el siniestro vial. Foto: Redes Sociales

“Quiero expresar mi enojo también, ya que, en múltiples ocasiones, y presentando notas, como la última del 30 de junio, a Vialidad Nacional, para que esta solución llegara de una vez por todas y no vivir un momento tan crítico como el de ahora”, indicó Morillas.

Por otro lado, el intendente también indicó que conformó un comité de crisis con diferentes áreas, como Gendarmería y Policía del municipio con el objetivo de implementar nuevas medidas de seguridad. “Las inclemencias climáticas van a continuar y hay miles de personas que pasan por allí todos los días”, concluyó.