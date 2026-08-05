Nuevo video de Facundo Moyano: se dieron a conocer imágenes de Candela Arizaga intentando subirse a un colectivo

El nuevo video de Facundo Moyano. Foto: Captura de video.

Facundo Moyano recuperó la libertad en las últimas horas luego de permanecer detenido e indagado por la Fiscalía en el marco de una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El caso se originó tras un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde intervino la Policía de la Ciudad y personal del SAME.

La secuencia comenzó cuando Candela Arizaga, pareja de Moyano, salió del departamento que ambos compartían sobre la Avenida Del Libertador al 5400 y corrió por la vía pública semidesnuda y en estado de desesperación. La escena quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona y fue uno de los principales elementos incorporados a la investigación.

El nuevo video sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga

En las imágenes se observa a la joven correr por la calle mientras era seguida por dos personas: el propio Facundo Moyano y el encargado de un edificio cercano, según confirmaron fuentes de la causa. En un primer momento también se creyó que un efectivo policial que intervino era el sindicalista, aunque posteriormente se determinó que se trataba de un agente de la Policía de la Ciudad.

El nuevo video de Facundo Moyano. Video: X/@grupolatecla

Tras interceptar a Arizaga, el policía la asistió y dispuso su traslado al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la joven manifestó que llevaba varios días consumiendo sustancias y fue estabilizada mediante hidratación intravenosa.

Posteriormente, al prestar declaración ante la División Protección Familiar, Arizaga aseguró que Moyano “no le hizo nada” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Esa versión coincidió con la brindada por el sindicalista durante su indagatoria.

Moyano sostuvo ante el fiscal que su relación con Arizaga “siempre fue amorosa” y negó cualquier episodio de violencia física o verbal. Además, afirmó que nunca le impidió salir ni ingresar al departamento durante la noche en la que ocurrieron los hechos.

Declaró Candela Arizaga y negó una agresión por parte de Facundo Moyano. Foto: CANAL26

Cómo continúa la investigación a Facundo Moyano

Aunque recuperó la libertad, Facundo Moyano seguirá sometido al proceso judicial. Como parte de las medidas impuestas, no podrá acercarse a Candela Arizaga a menos de 300 metros ni mantener contacto con ella mientras avance la causa. También deberá fijar domicilio y presentarse cada vez que sea citado por la Fiscalía o el Juzgado.

Mientras tanto, el fiscal continúa analizando el material registrado por las cámaras de seguridad y recabando testimonios para determinar si existió responsabilidad penal del sindicalista en los hechos investigados. La causa permanece abierta y la investigación seguirá su curso antes de que la Justicia defina los próximos pasos.