La fiesta más dulce del invierno: cómo llegar a la Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal y disfrutar de chocolates, alfajores y pastelería

Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal en Villa Gesell. Foto: gesell.tur.ar

Durante todo el fin de semana largo del 17 de agosto, Villa Gesell será nuevamente el escenario de la ChocoGesell, la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal. Este evento, que ya es un clásico de la ciudad, reúne a maestros chocolateros, pasteleros, artesanos y emprendedores en una propuesta pensada para disfrutar en familia y deleitarse con una amplia variedad de productos elaborados con chocolate. La celebración se realizará en el predio del Bosque Fundacional de 11 a 19 horas.

Con entrada libre y gratuita, el evento se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del invierno bonaerense y cada año convoca a miles de visitantes que aprovechan el feriado para recorrer la ciudad.

Cómo llegar a Villa Gesell desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la forma más rápida de llegar a Villa Gesell es en auto. El recorrido es de aproximadamente 370 kilómetros y demanda unas cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

El trayecto comienza por la Autopista Buenos Aires-La Plata y continúa por la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata. A la altura de Dolores hay que tomar el desvío hacia la Ruta Provincial 63, seguir por la Ruta Provincial 11 hasta General Conesa y luego incorporarse a la Ruta Provincial 56 rumbo a General Madariaga. Desde allí, solo resta tomar el acceso que conduce directamente a Villa Gesell.

También es posible viajar en micro desde la Terminal de Retiro o Liniers, con servicios diarios que tardan entre cinco y siete horas, según la empresa y la cantidad de paradas. Otra alternativa es combinar el tren hasta Divisadero de Pinamar con un colectivo o remis hacia Villa Gesell.

ChocoGesell, una fiesta con más de 30 años de historia

ChocoGesell nació en 1996 por iniciativa de la Municipalidad de Villa Gesell con el objetivo de incentivar el turismo durante la temporada baja. Desde sus comienzos, el evento reunió al sector público y privado para promover la producción local de chocolates artesanales y repostería.

Con el paso de los años, la fiesta fue creciendo y hoy ofrece una amplia programación que combina gastronomía, entretenimiento y propuestas culturales para todas las edades.

Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal en Villa Gesell. Foto: gesell.tur.ar

Qué actividades habrá en ChocoGesell

Durante las jornadas del festival, los visitantes podrán disfrutar de una variada agenda de actividades, entre ellas:

Apertura del predio y de los puestos gastronómicos.

Inauguración oficial de la fiesta.

Demostraciones en vivo y clases magistrales de pasteleros y maestros chocolateros.

Espectáculos infantiles y shows musicales en el escenario principal y dentro de la carpa central.

Grandes sorteos para el público.

Concurso a la mejor pieza de chocolate y al mejor postre.

Entrega de premios y reconocimientos.

Cierre oficial del evento.

Chocolates, artesanías y propuestas para toda la familia: qué actividades se podrán hacer en el festival

Además de las degustaciones y exhibiciones gastronómicas, ChocoGesell contará con la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes ofrecerán productos regionales y creaciones artesanales.

Los más chicos tendrán un espacio especialmente pensado para ellos, con juegos de plaza e inflables, mientras que quienes recorran el predio también podrán disfrutar del entorno natural de la reserva forestal de Villa Gesell y de distintas propuestas culturales.

Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal en Villa Gesell. Foto: gesell.tur.ar

Como en las últimas ediciones, también estará presente el Patio Cervecero, un sector donde las cervezas artesanales y las opciones gastronómicas saladas complementarán la tradicional oferta de chocolates y pastelería.

La Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal – ChocoGesell es organizada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell y contará con entrada libre y gratuita, convirtiéndose en una de las principales propuestas para disfrutar durante el fin de semana largo de agosto.