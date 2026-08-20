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Destituyen a juez federal de Mar del Plata por publicaciones antisemitas en redes sociales

El magistrado fue removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, que consideró acreditado el mal desempeño de sus funciones a partir de una serie de expresiones publicadas en redes sociales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Juez Alfredo López.
Juez Alfredo López. Foto: Archivo Google.
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El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, fue destituido este jueves por el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, luego de ser declarado culpable de mal desempeño en sus funciones por una serie de publicaciones antisemitas realizadas en redes sociales.

López se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata y había sido denunciado en marzo de 2025 por el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y abogados de la Fundación Apolo. Las presentaciones cuestionaban distintas expresiones de contenido judeófobo atribuidas al magistrado.

Durante el proceso, el Jurado de Enjuiciamiento analizó 15 publicaciones realizadas por López en la red social X (antes Twitter). Entre ellas, el juez utilizó expresiones como “raza de víboras” y “ratas” para referirse a personas de la comunidad judía. También empleó el término “juden”, utilizado durante el régimen nazi para identificar a los judíos.

El veredicto fue comunicado por el secretario general del Jury, Marcelo Bova, y contó con la firma de los integrantes del cuerpo: Marcelo Gastón Bartumeu Romero, presidente y juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 25; Néstor Barral, titular de la Cámara Federal de San Martín; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; y los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli.

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También participaron del proceso los consejeros Luis Juez y Alberto Maiques, quienes estuvieron a cargo de la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Las publicaciones por las que fue destituido

Las expresiones de López en redes sociales fueron el eje central del proceso que terminó con su remoción. El jurado consideró que el contenido de sus publicaciones configuraba una conducta incompatible con las obligaciones y responsabilidades propias de un magistrado federal.

Entre los mensajes cuestionados se encontraban referencias despectivas hacia integrantes de la comunidad judía. Algunas de las expresiones fueron consideradas particularmente graves por su vinculación con términos y símbolos asociados con la persecución de los judíos durante el régimen nazi.

La denuncia había sido presentada en marzo de 2025 por organizaciones vinculadas a la comunidad judía y por abogados de la Fundación Apolo. A partir de esas presentaciones se inició un proceso que finalmente derivó en el juicio político contra el magistrado.

¿Qué dijo Alfredo López durante el proceso?

Durante su defensa, López sostuvo que estaba siendo víctima de una presunta “persecución ideológica” y argumentó que sus publicaciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

A lo largo del proceso, el entonces juez también compartió publicaciones en las que se lo describía como “un patriota” y agradeció las muestras de apoyo de seguidores que se acercaron hasta la sede judicial para respaldarlo.

Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para evitar la destitución. El Jurado de Enjuiciamiento concluyó que había incurrido en mal desempeño y resolvió removerlo definitivamente de su cargo.

DestituciónJuecesAntisemitasMar del Plata
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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