Misterio en Palermo: un joven fue asesinado a balazos y analizan un posible ajuste de cuentas narco

Crimen en Palermo Foto: Captura video

Un joven uruguayo de 29 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo dentro de un departamento ubicado en Costa Rica al 5200, en el barrio porteño de Palermo. Tras el crimen, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo que terminó con dos sospechosos detenidos.

La víctima había ingresado a la Argentina pocas semanas antes y se encontraba acompañada por integrantes de su familia cuando se produjo el ataque. Según la reconstrucción inicial, entre tres y cuatro personas habrían entrado al inmueble, disparado contra el joven y escapado rápidamente.

Uno de los elementos que genera mayor incertidumbre es que los investigadores no encontraron signos de violencia en la puerta ni en la cerradura. Por ese motivo, buscan determinar si la víctima conocía a alguno de los agresores o si estos contaban con información precisa para acceder a la propiedad.

Cómo fue el ataque que conmocionó a Palermo

Los atacantes ingresaron al departamento y efectuaron varios disparos contra el joven, quien murió en el lugar como consecuencia de las heridas recibidas. Después del homicidio, los sospechosos abandonaron el edificio y se alejaron de la zona.

Crimen en Palermo Foto: Captura video

Los familiares de la víctima aportaron los primeros datos sobre la cantidad de personas que habrían participado. Sus declaraciones serán comparadas con las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones.

La Justicia también intentará reconstruir los últimos movimientos del joven, conocer el motivo de su llegada a Buenos Aires y determinar si mantenía algún vínculo previo con los agresores.

Dos detenidos y un arma secuestrada

Después de recibir una alerta al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron un operativo en distintos puntos de Palermo. Como resultado del procedimiento, dos personas fueron detenidas cerca de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

En esa zona, los policías encontraron un arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga. El elemento quedó preservado para evitar su contaminación y será sometido a diferentes peritajes.

Los especialistas deberán comprobar si se trata del arma utilizada en el homicidio. También buscarán huellas digitales, rastros genéticos y posibles coincidencias balísticas con los proyectiles y las vainas recuperadas en el departamento.

Buscan a otros dos sospechosos

La investigación continúa porque, de acuerdo con los primeros testimonios, otras dos personas habrían participado del crimen y permanecen prófugas.

Los investigadores revisan cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido seguido por los atacantes antes y después del hecho. Además, intentan establecer si escaparon a pie o si utilizaron algún vehículo para abandonar rápidamente el barrio.

Por el momento, las identidades de los detenidos no fueron informadas oficialmente. La Justicia deberá determinar qué participación tuvo cada uno y si estuvieron dentro del departamento al momento de los disparos.

Investigan un posible ajuste de cuentas

Una de las hipótesis analizadas es que el asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada judicialmente y continúa siendo una línea de investigación.

La forma en que se habría desarrollado el ataque, el aparente conocimiento de los accesos y la reciente llegada de la víctima al país son algunos de los puntos evaluados por los investigadores.

Las autoridades también buscan información sobre las actividades y los antecedentes del joven en Uruguay. Esos datos podrían resultar fundamentales para establecer si el homicidio está relacionado con un conflicto previo o si el problema se originó durante su estadía en la Argentina.

Las pericias serán claves para esclarecer el crimen

El análisis del arma secuestrada, las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares y las declaraciones de los testigos podrían definir el rumbo del expediente.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos prófugos, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. El objetivo ahora es reconstruir la secuencia completa del ataque, identificar a todos los responsables y determinar el móvil del crimen que conmocionó a Palermo.