Tenía antecedentes desde los 15 años y lo mataron a tiros: quién era Carlos Migales Viera, el uruguayo asesinado en Palermo

Crimen en Palermo Foto: Captura video

El asesinato de Carlos Andrés Migales Viera, ocurrido este domingo en el barrio porteño de Palermo, es investigado bajo distintas hipótesis mientras los investigadores intentan determinar el móvil del ataque.

El hombre, de 31 años y nacionalidad uruguaya, había llegado recientemente a Buenos Aires desde Montevideo junto a su esposa, María Mercedes, de 27 años. Ambos se encontraban alojados en un departamento ubicado sobre Costa Rica al 5200, donde ocurrió el crimen.

Asesinato de Carlos Andrés Migales Viera. La zona donde fue descartada el arma. Foto: Google Street View.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Migales Viera contaba con antecedentes penales en Uruguay que se remontan a cuando era adolescente. La posibilidad de que el homicidio haya sido un ajuste de cuentas es una de las líneas que analizan los investigadores.

Quién era Carlos Andrés Migales Viera y cuáles eran sus antecedentes

El historial judicial de Migales Viera comenzó en 2009, cuando tenía apenas 15 años. Desde entonces, quedó vinculado a distintas causas radicadas en Montevideo.

En 2010, según los antecedentes informados sobre el hombre, figuraba relacionado con una causa por rapiña, una fuga de una comisaría, un episodio de desorden y una incautación de drogas. Años más tarde, en 2016, fue detenido por una causa vinculada con la venta de estupefacientes.

El prontuario continuó en 2024, cuando fue imputado por distintos delitos, entre ellos homicidio agravado, disparo de arma de fuego, otro homicidio, lesiones y delitos contra la propiedad. Todos esos antecedentes estaban radicados en Montevideo, según informó Clarín.

Carlos Andrés Migales Viera tenía 31 años y era oriundo de Montevideo. Foto: X / Eduardo Preve.

Por su trayectoria delictiva, Migales Viera era conocido por organismos policiales uruguayos como la Brigada Nacional Antidrogas, la División Investigaciones y la Policía Caminera.

Cómo fue el crimen del uruguayo en Palermo

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en Costa Rica al 5200, en Palermo. Según indicaron fuentes judiciales a TN, entre tres y cuatro personas ingresaron al departamento en el que se encontraba Migales Viera.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que los agresores habrían podido entrar sin forzar la puerta ni la cerradura. Una vez dentro del inmueble, efectuaron varios disparos contra la víctima.

Los familiares del hombre señalaron que los atacantes ingresaron al lugar y abrieron fuego. Como consecuencia de las heridas, Migales Viera murió en el departamento.

La Policía detuvo a dos sospechosos y secuestró un arma de fuego. Foto: Captura video

Detuvieron a dos sospechosos y encontraron un arma

Después del asesinato, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en los alrededores de Palermo.

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a dos sospechosos en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército.

En ese sector, además, los policías encontraron un arma de fuego que habría sido descartada desde un automóvil. El arma quedó bajo custodia y será sometida a diferentes peritajes para establecer si fue utilizada durante el asesinato de Migales Viera.

Investigan si se trató de un ajuste de cuentas

La investigación busca determinar qué ocurrió antes, durante y después del ingreso de los atacantes al departamento. Entre los elementos que generan interrogantes se encuentran la llegada reciente de la víctima desde Uruguay, sus antecedentes penales, la cantidad de personas que participaron del ataque y el hecho de que los agresores aparentemente no hayan necesitado forzar la puerta para ingresar.

En ese contexto, los investigadores analizan la hipótesis de que el homicidio haya sido un ajuste de cuentas, aunque el móvil todavía debe ser establecido por la Justicia.

El expediente quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 26, que lleva adelante las medidas para reconstruir el crimen y determinar quiénes participaron del ataque.