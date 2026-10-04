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Choque triple en la Ruta 2: murió un joven de 29 años tras impactar contra una camioneta y un camión

El siniestro ocurrió este sábado sobre la Ruta 2, a la altura de Castelli. El fallecido fue identificado como Lucas Matos.

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Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2.
Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2. Foto: gentileza 0221.
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Un joven de 29 años murió tras quedar involucrado en un choque múltiple ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta 2, a la altura de Castelli. En el siniestro participaron un auto, una camioneta y un camión, que terminaron sobre el cantero central de la autovía.

El fallecido fue identificado como Lucas Matos, vecino de Castelli, quien viajaba en un Volkswagen Voyage de color azul. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó completamente destrozado y cuando los médicos llegaron al lugar, solo pudieron constatar que el conductor había muerto como consecuencia de las heridas.

Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2.
Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2. Foto: gentileza Inforbano

El accidente se produjo en el kilómetro 176, en sentido hacia la Costa Atlántica. Además del Voyage, participaron una Ford Ranger, conducida por María C., y un camión Volkswagen 13.180, al mando de Gastón Maximiliano C. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía no fueron determinadas y son materia de investigación.

A diferencia de Matos, los otros dos conductores sufrieron lesiones leves. Ambos fueron asistidos por personal médico de Castelli, aunque no fue necesario trasladarlos a un centro de salud.

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Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2.
Un hombre de 29 años murió tras el accidente en Ruta 2. Foto: X.

El nuevo accidente fatal vuelve a poner el foco sobre la Ruta 2, donde hace menos de 48 horas se había registrado otra tragedia. En esa oportunidad, un hombre murió en un choque ocurrido a la altura de Brandsen, luego de que su camioneta impactara contra un acoplado.

En este caso interviene la Fiscalía de Castelli, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y se intenta establecer cómo ocurrió el choque que terminó con la vida del joven.

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