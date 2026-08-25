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Encontraron muerto a Max Higgins, el empresario que prometió construir el “Disney argentino” y terminó en la calle

El jamaiquino tenía 55 años y fue hallado en plena vía pública en el partido bonaerense de Merlo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Encontraron muerto a Max Higgins propuso construir el “Disney argentino” y terminó en la calle.
Encontraron muerto a Max Higgins propuso construir el “Disney argentino” y terminó en la calle. Foto: Captura YouTube/Magnus Mefisto
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El empresario jamaiquino Emile Maxim St. Patrick Higgins, reconocido por su propuesta de construir un “Disney argentino”, fue encontrado muerto en el partido bonaerense de Merlo.

También conocido como Max Higgins, tenía 55 años y su cuerpo fue hallado en la localidad de Libertad por un empleado de la Empresa 216, quién alertó a la Policía tras encontrar al hombre en posición fetal, fallecido en plena vía pública.

Tras la denuncia, personal del Comando de Patrullas Merlo preservó el lugar para permitir el trabajo correspondiente de los equipos científicos. Las primeras pericias determinaron que no se registran indicios de violencia ni signos de intervención de terceros. Minutos después, una ambulancia confirmó el fallecimiento por causas naturales.

Por su parte, la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón abrió una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. En esa línea, ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del deceso.

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Fue hallado muerto en Merlo.
Encontraron muerto a Max Higgins propuso construir el “Disney argentino” y terminó en la calle. Foto: Archivo

Según se conoció, los vecinos ya habían alertado de que un hombre jamaiquino en situación de calle se encontraba en la zona. Higgins no era conocido por los vecinos y pasó varias semanas alojado en el mismo lugar donde lo encontraron muerto.

Quién era Max Higgins

Max Higgins fue un empresario y productor jamaiquino que alcanzó notoriedad en Argentina a partir de 2007. Se presentaba como el “Rey del Entretenimiento” y llamaba la atención por su estilo extravagante, sus promesas de inversiones millonarias y su cercanía con figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Durante su etapa de mayor exposición, se movía en vehículos de alta gama, alquilaba limusinas y helicópteros, y utilizaba oficinas en Puerto Madero. Su proyecto más conocido fue World Football Idol, un reality que buscaba descubrir jóvenes promesas del fútbol y que tuvo tres ediciones. Higgins prometía importantes premios y solía aparecer en los estadios con capa y corona, rodeado de celebridades. También exhibía una Lamborghini Diablo que, más tarde, se supo que no le pertenecía.

Con el paso del tiempo, la imagen de empresario exitoso comenzó a desmoronarse. Su esposa, la argentina Sandra Zapata, afirmó que la supuesta fortuna no era real y denunció episodios de violencia. Además, trascendieron antecedentes relacionados con estafas mediante cheques sin fondos en Estados Unidos e Inglaterra. Higgins, que aseguraba disponer de una suma millonaria embargada, quedó progresivamente apartado de su entorno y bajo cuestionamientos por sus negocios.

Fue hallado muerto en Merlo.
Encontraron muerto a Max Higgins propuso construir el “Disney argentino” y terminó en la calle. Foto: Archivo

Lejos de los flashes y del círculo de figuras que alguna vez lo acompañó, su vida cambió por completo. Pasó de alojarse en hoteles de lujo a vivir en situación de calle. Durante un tiempo fue visto durmiendo en una esquina de Retiro, con un maletín como almohada, y pidiendo ayuda para conseguir comida.

Quienes se cruzaron con él en esos años contaron que alternaba el inglés con un castellano limitado y que todavía hablaba de recuperar su dinero o volver a ocupar un lugar dentro del mundo empresarial. También repetía historias sobre conspiraciones y aseguraba tener soluciones para los problemas económicos de Argentina.

El final de Higgins contrastó profundamente con la vida pública que había construido. Aquel personaje que prometía grandes inversiones, organizaba espectáculos y se mostraba junto a figuras internacionales terminó alejado de su antiguo entorno y viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Cómo iba a ser el “Disney argentino”

El proyecto fue anunciado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, sobre un predio de unas 132 hectáreas que Higgins aseguraba que era de su propiedad. El empresario hablaba de una inversión cercana a los US$1.000 millones y prometía levantar un gran parque temático capaz de transformar la ciudad en un nuevo polo turístico, generar numerosos puestos de trabajo y atraer visitantes nacionales e internacionales.

La propuesta fue promocionada como una versión argentina de Walt Disney World, pero nunca avanzó más allá de los anuncios iniciales. Incluso se instaló un cartel en el terreno y autoridades locales le dieron cierta recepción al proyecto, lo que aportó credibilidad durante sus primeras etapas. Sin embargo, Disney negó públicamente cualquier relación con la iniciativa y advirtió que su nombre estaba siendo utilizado sin autorización.

Con el paso del tiempo, no aparecieron las inversiones prometidas ni comenzaron las obras. El plan terminó desmoronándose y quedó como uno de los anuncios más recordados de Higgins, junto con otro proyecto que contemplaba levantar en Mar del Plata un estadio para 100.000 espectadores, un centro comercial, miniestadios y una conexión ferroviaria especial desde Buenos Aires.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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