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Miley Cyrus y Dolly Parton: la amorosa relación que va más allá de Hannah Montana y la música

La prestigiosa cantante de country murió a los 80 años. Era la “madrina artística” de la ex estrella de Disney y juntas colaboraron musicalmente en numerosas ocasiones.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Murió Dolly Parton: qué relación tenía con Miley Cyrus
Murió Dolly Parton: qué relación tenía con Miley Cyrus Foto: Redes Sociales
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Este martes 25 de agosto se confirmó la muerte de Dolly Parton, una de las voces más populares de la música country. La cantante tenía 80 años. Si bien sus temas tuvieron mayor exposición en Estados Unidos, meca de este género musical, en Argentina, su figura se hizo también más conocida en los últimos años gracias a sus apariciones en el programa de Disney, Hannah Montana, protagonizado por Miley Cyrus.

En el show infantil, Dolly interpretaba a la Tía Dolly, una tía postiza y madrina musical de Miley Stewart. Este vínculo lo compartían en la vida real. Es que Miley, desde pequeña, estuvo vinculada a la música country, ya que su padre, Billy Ray Cyrus, quien también hacía de su padre en la serie de Disney, era un importante artista de este género y, de hecho, fue así que conoció a Dolly.

Mientras Miley crecía en Tennessee, Estados Unidos, tanto Billy como Dolly se dieron cuenta que la niña tenía un gran talento artístico. Así, Dolly decidió convertirse en su “faro musical” o, como siempre dijo Miley, su “hada madrina artística”.

Además, la cantante de country era la madrina real de la artista de 33 años. Dolly afirmó, en numerosas ocasiones, que conoce a Miley desde antes que naciera y que se sentía muy orgullosa de que pudiera “crecer y encontrar su propio camino”.

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Dolly Parton también es la madrina real de Miley. Foto: Biography

Pero ese no es el único parentesco que ambas artistas comparten. De acuerdo a un informe genealógico publicado en el 2024, poseen un vínculo familiar lejano: serían primas de séptimo orden.

Qué colaboraciones musicales hicieron Miley Cyrus y Dolly Parton

Sin dudas, uno de los grandes hits de Dolly Parton es “Jolene”, un single que pertenece a su álbum homónimo lanzado en 1973. Miley Cyrus reversionó el tema musical en diversas ocasiones tanto en solitario como con Dolly. Una de las más famosas es la que la ex estrella de Disney realizó en 2012 en The Backyard Sessions.

En tanto, el 31 de diciembre de 2022, Dolly y Miley participaron en la fiesta de “Bienvenida del 2023″, evento televisivo que se emitió por la cadena NBC. En el show, las cantantes interpretaron Wrecking Ball, de Miley, y luego I Will Always Love You, canción de Dolly Parton que fue incluida en su álbum Jolene y que en 1992 Whitney Houston reversionó para la banda sonora de El Guardaespaldas.

Otra gran colaboración musical que ambas hicieron fue Rainbowland, un tema musical de Miley Cyrus que fue lanzada en su disco Younger Now (2017). Dolly participó en la composición de la canción y en los coros. Incluso, al principio del single, se puede oír su voz hablándole a Miley para decirle que “estaba muy contenta” de poder hacer juntas una canción. Sobre esta colaboración en particular, Miley aseguró que lo vivió como “un sueño hecho realidad”.

En qué episodios de Hannah Montana apareció Dolly Parton

Hannah Montana se emitió en Disney Channel desde 2006 hasta 2011. En ese período, Dolly Parton apareció dos veces en la serie como estrella invitada. La primera, ocurrió en 2006, en el episodio “Good Golly, Miss Dolly” de la temporada 1. En ese capítulo, Dolly llega de viaje y se presenta en la casa de Miley para visitarla y ayudar a su padre que se encuentra triste por una decepción amorosa.

Murió Dolly Parton
Dolly Parton participó en la serie de Disney, Hannah Montana. Foto: Disney

El segundo episodio en el que aparece se llama I Will Always Loathe You y pertenece a la temporada 2 de la serie. Se trata de un capítulo en el que Miley tiene que mediar entre su abuela y Dolly debido a una vieja enemistad que tienen por haber salido con Elvis Presley en el pasado.

Dolly PartonMiley CyrusMúsicaMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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