La caída del Aquarium de Mar del Plata: abrió en 1993, fue ícono de los veranos y hoy quebró poniéndole precio a cuatro pingüinos

El 9 de julio de 1993 Aquarium abrió sus puertas por primera vez Foto: Instagram @aquariummdp

Durante años, llegar al sur de Mar del Plata significaba encontrarse con una postal difícil de ignorar: el cartel del Aquarium, sus enormes figuras de delfines y las familias que esperaban para ingresar a una de las atracciones más conocidas de “La Feliz”.

Aquel escenario quedó en el pasado. Ya no hay visitantes, espectáculos ni venta de entradas. En el predio solo permanecen trabajadores encargados de alimentar y controlar a los animales, mientras la Justicia intenta resolver una compleja quiebra.

El último capítulo generó sorpresa e indignación: cuatro pingüinos saltarrocas fueron tasados en US$40.000 en total y quedaron incorporados al proceso judicial de Plunimar S.A., la empresa que administraba el oceanario. Sin embargo, los ejemplares no fueron vendidos y tampoco existe un comprador confirmado.

Cuatro pingüinos, US$40.000 y una pregunta incómoda

La valuación corresponde a cuatro ejemplares de Eudyptes chrysocome, especie conocida popularmente como pingüino saltarrocas o saltarín.

Durante décadas fue un clásico de los veranos marplatenses Foto: Instagram @aquariummdp

Según la información presentada en el expediente, fueron tasados en $56,8 millones, equivalentes a US$40.000 según el tipo de cambio utilizado por la sindicatura. El valor solo podría convertirse en un ingreso real si aparece una institución extranjera interesada y se obtienen las autorizaciones correspondientes.

El dato económico abrió una discusión mucho más profunda: ¿puede un animal silvestre ser tratado como un activo para pagar las deudas de una empresa?

Desde Fundación Fauna Argentina cuestionaron la medida y reclamaron que los ejemplares autóctonos que estén en condiciones puedan regresar a su ambiente natural. Su presidente, Juan Lorenzani, advirtió que los animales no deberían ser equiparados con muebles, inmuebles u otros bienes de una quiebra.

Aquarium Mar del Plata: una historia que comenzó en 1993

El Aquarium Mar del Plata abrió sus puertas el 9 de julio de 1993, en un predio costero ubicado cerca del Faro de Punta Mogotes. Fue diseñado por los arquitectos Haydeé Pérez Maraviglia y Carlos Mariani, y rápidamente se convirtió en una de las propuestas turísticas más conocidas de la ciudad.

Delfines, lobos marinos, pingüinos, peces, tortugas y aves formaban parte de sus recorridos. Para miles de familias, visitar el parque era casi tan tradicional como caminar por la rambla, recorrer el puerto o pasar una tarde en la playa.

De ícono turístico a escenario de una quiebra Foto: Instagram @aquariummdp

La historia del establecimiento también tuvo momentos difíciles. En octubre de 2002, el Aquarium llegó a cerrar temporalmente por problemas económicos. Luego atravesó una reorganización y consiguió continuar con sus operaciones.

A finales de 2006 fue adquirido por el grupo internacional Parques Reunidos. En 2018 quedó bajo el control de The Dolphin Company, multinacional mexicana especializada en parques con mamíferos marinos.

El centro que rehabilitaba animales marinos

Además de sus exhibiciones, el Aquarium contó con un Centro de Rehabilitación de Fauna Marina, que comenzó a funcionar en 1994.

Allí se recibían animales encontrados heridos, enfermos, desorientados o afectados por la contaminación. Los ejemplares eran evaluados por especialistas y atravesaban tratamientos para intentar su recuperación y, cuando resultaba posible, su regreso al ambiente natural.

El histórico Aquarium de Mar del Plata cerró después de casi 32 años Foto: Instagram @aquariummdp

Uno de los casos más recordados fue el de Jorge, una tortuga marina que permaneció décadas bajo cuidado humano y finalmente fue liberada después de completar su rehabilitación. Su historia volvió a mencionarse durante la discusión por el posible destino de los pingüinos.

Por qué cerró definitivamente el Aquarium

El contrato original de alquiler del terreno venció en 2022. Luego existieron extensiones temporales, pero la empresa no logró llegar a un nuevo acuerdo con los propietarios, quienes decidieron destinar el predio a otros proyectos.

Finalmente, el 31 de marzo de 2025, después de casi 32 años, el Aquarium cerró sus puertas de manera definitiva.

El Aquarium permanece cerrado y el destino de sus animales está en manos de la Justicia Foto: Instagram @aquariummdp

Sin ingresos por la venta de entradas y con gastos permanentes, la situación financiera de Plunimar se deterioró rápidamente. La empresa entró en cesación de pagos en enero de 2026 y, el 20 de febrero de ese año, el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 20 declaró su quiebra.

Desde entonces, cualquier venta, donación o traslado de los animales necesita autorización judicial.

El traslado de diez delfines a Egipto

A fines de 2025, diez delfines nariz de botella fueron trasladados a un acuario de Hurghada, Egipto, en una operación informada por aproximadamente US$800.000.

El dinero permitió atender salarios y sostener temporalmente el cuidado de los ejemplares que permanecían en las instalaciones. Otros intentos de reubicación en instituciones de diferentes países no avanzaron debido a restricciones sanitarias y ambientales.

También aparecieron como posibles destinos para algunos animales Fundación Temaikén, el Bioparque Batán y Bubalcó Patagonia, aunque las gestiones dependen de evaluaciones veterinarias y autorizaciones administrativas.

El final de una época que todavía sigue abierto

El Aquarium cerró, pero su historia todavía no terminó. Sin visitantes ni actividad comercial, dentro del predio continúa una rutina silenciosa: preparar alimentos, limpiar los espacios, controlar la salud de los animales y garantizar su bienestar.

La tasación de los cuatro pingüinos volvió a colocar el caso en el centro de la agenda. Ya no se discute únicamente el final de una atracción histórica de Mar del Plata, sino qué responsabilidad tienen las empresas, el Estado y la Justicia cuando un establecimiento con animales deja de funcionar.

Entre el recuerdo de los veranos multitudinarios y el silencio actual del complejo aparece una paradoja difícil de ignorar: el lugar que durante décadas acercó a las familias al mundo marino terminó con sus animales incluidos en un inventario judicial.

El Aquarium dejó de recibir público el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, su capítulo final dependerá de una respuesta que todavía sigue pendiente: qué destino tendrán los animales y quién garantizará su cuidado cuando las cuentas ya no cierran.