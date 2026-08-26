Se conoció la tierna carta que Agostina Vega le escribió a su papá antes de ser asesinada: “Sos el mejor del mundo”

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba a finales de mayo. Mientras tanto, su padre, Gabriel Vega, mostró durante una entrevista una carta que la joven le había escrito meses antes de su muerte, el día de su cumpleaños.

El mensaje fue escrito el 27 de febrero de 2025 y quedó como uno de los recuerdos que la familia conserva de la adolescente. Gabriel habló sobre el avance de la causa durante una entrevista con Eche TV y, en ese contexto, compartió públicamente parte del contenido de la carta.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Allí, la adolescente comenzó el mensaje agradeciéndole a su padre por todo lo que había hecho durante su vida y escribió: “Gracias por todo lo que me diste y por lo que me seguís dando a pesar de que no tengas plata”.

La carta terminaba con una expresión de afecto hacia Gabriel: “Sos el mejor papá del mundo”. El hombre la leyó durante la entrevista y explicó que conserva el escrito como uno de los recuerdos de su hija.

El mensaje fue escrito más de un año antes del crimen y no debe confundirse con otra carta de Agostina que había sido hallada por su abuela materna después de su muerte y que fue incorporada al expediente judicial.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

La otra carta de Agostina que fue incorporada a la causa

En junio, la abuela materna de la adolescente encontró entre sus pertenencias otro escrito dirigido a Gabriel Vega. El documento fue entregado al fiscal Raúl Garzón para que formara parte de la investigación.

Según habían informado familiares en aquel momento, esa carta hacía referencia a situaciones personales que Agostina habría atravesado antes de su muerte. La Justicia debía determinar entonces qué relevancia podía tener el documento dentro del expediente.

Cómo continúa la investigación por el femicidio de Agostina Vega

La causa continúa bajo investigación judicial y durante los últimos meses sumó detenciones, pericias y distintas medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido. Agostina fue asesinada el 23 de mayo de 2026 en Córdoba. El caso derivó en la detención de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado, mientras que otra persona quedó imputada por presunto encubrimiento. Ambos fueron trasladados en julio a una unidad penitenciaria de máxima seguridad en Cruz del Eje.

Claudio Barrelier, de 33 años, es considerado autor material del asesinato. Foto: Puntal

En paralelo, la familia de la adolescente continúa reclamando el esclarecimiento del crimen. Su padre sostuvo públicamente que seguirá adelante con ese pedido y afirmó: “No voy a parar hasta que caigan todos”.

La investigación busca establecer con precisión las circunstancias del femicidio y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente.