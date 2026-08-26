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Así fue el intenso operativo policial en Recoleta: un hombre se atrincheró en un departamento y debió ser reducido

El episodio ocurrió en Montevideo y Paraguay y demandó más de una hora de negociación con un mediador de la Policía de la Ciudad. Finalmente, efectivos lograron reducir al hombre de 35 años y trasladarlo, mientras el tránsito permaneció cortado en la zona.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El operativo policial montado en Recoleta.
El operativo policial montado en Recoleta. Foto: Alexis Acuña/TN.
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Un importante operativo policial se desplegó este miércoles en el barrio porteño de Recoleta, luego de que un hombre se atrincherara en un departamento ubicado en la zona de Montevideo y Paraguay. Tras más de una hora de mediación, efectivos especializados lograron reducirlo y trasladarlo.

La situación generó un amplio despliegue de la Policía de la Ciudad y afectó el tránsito en las inmediaciones, mientras los agentes trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.

Un hombre se atrincheró en un departamento de Recoleta

Según la información disponible, el episodio comenzó cerca de las 12, luego de un llamado realizado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona atrincherada en un inmueble.

El operativo policial de Recoleta. Video: Gentileza TN.

Se trataría de un hombre de 35 años que, de acuerdo con lo manifestado por su madre ante los efectivos, tendría problemas psiquiátricos.

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Ante la situación, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en el cruce de Montevideo y Paraguay, donde se concentraron los trabajos de los agentes y los equipos de emergencia.

La prioridad fue evitar que el episodio escalara y lograr que el hombre depusiera su actitud sin que se produjeran heridos.

Más de una hora de negociación con el involucrado

Efectivos de la División de Operaciones Especiales (DOE) participaron del procedimiento y trabajaron junto con un mediador especializado.

Durante más de una hora, el negociador mantuvo conversaciones con el hombre para intentar persuadirlo y conseguir que abandonara el departamento de manera voluntaria.

Finalmente, los agentes lograron reducir al involucrado y trasladarlo, dando por controlada la situación que había provocado el despliegue policial. Por el momento, no se informaron detalles sobre posibles lesiones ni se precisó el destino al que fue trasladado el hombre.

Fuerte operativo policial y tránsito afectado

El procedimiento generó importantes restricciones en el tránsito de la zona. Mientras se desarrollaba la intervención, Montevideo permaneció cortada al tránsito, debido al perímetro de seguridad establecido por las fuerzas policiales.

En cambio, las calles aledañas continuaron habilitadas para la circulación, aunque los conductores debieron transitar con precaución ante la presencia de patrulleros y vehículos de emergencia. En los alrededores del lugar fueron apostados tres patrulleros y dos ambulancias, además del personal especializado que participó de la mediación.

Montevideo y Paraguay, donde se montó el operativo policial de este mediodía. Foto: Google Maps.

La presencia de los equipos de emergencia permitió mantener un operativo preventivo mientras avanzaban las negociaciones. Finalmente, tras más de una hora de diálogo, los efectivos consiguieron controlar al hombre y trasladarlo, por lo que el procedimiento entró en su etapa final.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para completar las actuaciones correspondientes y restablecer progresivamente la circulación en la zona de Recoleta.

Operativo policialCiudad de Buenos AiresPolicía de la Ciudad
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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