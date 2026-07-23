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Femicidio de Agostina Vega: realizan una nueva pericia en la casa de Barrelier

El objetivo de esta nueva investigación es saber si las otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho tienen responsabilidad.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Agostina Vega.
Agostina Vega. Foto: redes sociales.
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Se realiza una nueva pericia en la casa de Claudio Barrelier, señalado como el autor del femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba a dos meses de su muerte. El procedimiento se ejecutó con el objetivo de saber si las otras personas que estaban en la vivienda al momento del hecho están o no involucradas.

El operativo se hará en plena feria judicial y en la casa, se va a desarrollar una pericia visual en la que participarán todas las partes, defensas y querellas. En esta ocasión, se hará un recorrido visual en el domicilio, lo que permitirá saber si puede haber más implicados en la investigación, además de los cuatro detenidos que ya tiene la causa: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Se espera que en el transcurso de la mañana haya movimientos en la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico, señalado como el lugar en el que fue asesinada la adolescente.

Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani por el femicidio de Agostina

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia de Córdoba. La medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón.

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Cabe recordar que Barrelier se encuentra imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), al tiempo que Fassetta, alquilaba en la vivienda de Juan Del Campillo al 800, y Andreani, dueña del Ford Ka negro y administradora del bar Wachitas, por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

En tanto, Garzón aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Mariana Palmero (ex pareja del principal acusado), imputada por el mismo delito que el hombre de 47 años y la presunta proxeneta.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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