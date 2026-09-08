Laudelina Peña declaró en el juicio por Loan, lloró y pidió perdón: cómo sigue el debate por la desaparición del nene de 4 años

Declaró Laudelina Peña, imputada por la desaparición de su sobrino Loan. Foto: La Gaceta Online

El juicio por Loan Danilo Peña inició a mediados de junio en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Corrientes a exactamente dos años de la desaparición del nene de 4 años en la localidad 9 de julio, el jueves 13 de junio de 2024. El debate se lleva a cabo en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y la jornada del día de la fecha fue particularmente importante para el caso judicial ya que se dispuso a declarar Laudelina Peña, tía del niño e imputada por el delito de “sustracción y ocultamiento de menor”.

En su testimonio frente a los magistrados, la mujer apuntó directamente contra el ex comisario Walter Maciel, pidió por perdón a la familia de su sobrino y lloró. Sin embargo, antes de comenzar su declaración, Peña solicitó hacerlo solo frente a los jueces con el objetivo de que no estén presentes los otros acusados. No obstante, los padres de Loan se quedaron a escucharla. La causa tiene un total de 17 imputados.

Laudelina Peña: su pedido de disculpas y la responsabilidad de José Codazzi

La mujer inició su declaración con un pedido de disculpas a su hermano, José Peña, padre de Loan y a María. Laudelina Peña señaló que las “mentiras” que dijo al inicio de la búsqueda de Loan fueron porque el abogado José Codazzi “se lo indicó”. “Nunca fueron intención mía. Tampoco lo del accidente ni del botín”, precisó, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Laudelina Peña le pidió disculpas a la familia. Foto: El liberal

Peña también se refirió a la aparición del letrado. La mujer sostuvo que se presentó como abogado de Antonio Benítez. “Me dijo que quería hablar conmigo y a los pocos días me dice que hay algo sobre un accidente que me compromete a mí. Entonces, me dice que tengo que ir a declarar si o si antes de que llegue la ministra Patricia Bullrich. Y lo hice”, recordó.

El relato de Laudelina Peña continuó. La imputada indicó que el 28 de junio, a 15 días de la desaparición de Loan, Codazzi le dijo que tenía declarar cuanto antes lo del accidente y que incluso la hizo “practicar” el discurso. “Hasta hoy en día no entiendo el motivo”, manifestó. Peña contó que iba a hacer esta declaración a la ciudad de Goya pero como había muchos periodistas, no lo hicieron, cambiaron de automóvil en el medio del camino y se fueron con el senador Diego Pellegrini para finalmente declarar en Corrientes.

Sobre la desaparición y búsqueda de Loan y el rol de Walter Maciel

Laudelina Peña habló, por supuesto, del día de aquel almuerzo en la casa de su madre Catalina y al que asistió Loan con su padre. La mujer recordó que ella se presentó temprano en el lugar y después fueron llegando su sobrina Camila, María Victoria Caillava y Carlos Pérez (también imputados) y Benítez. Luego llegaron Mónica Millapi y Daniel Ramírez, otros de los sospechosos de la desaparición de Loan.

Luego del almuerzo, Peña contó que Benítez se había ido al naranjal y que luego le siguieron ella, Millapi, Ramírez y los niños. Sin embargo, la mujer indicó que en un momento le sonó el teléfono y era Benítez para decirle que “se fijara dónde estaba Loan porque se había ido solo”.

La desaparición del niño ocurrió el 13 de junio de 2024. Foto: El Litoral

Más adelante, en su declaración, Peña apuntó contra Maciel. La mujer dijo que el ex comisario no había querido recibirles la denuncia por desaparición ya que “era muy pronto para hacerlo”. También dijo que desde la comisaría les habían dicho que los habían encontrado, pero que, al poco tiempo, Walter Maciel les confirmó que no lo habían hallado.

Cómo seguirá el juicio por Loan

El juicio por la desaparición de Loan se retomará el próximo jueves 10 de septiembre. La defensa del ex comisario Walter Maciel indicó que el imputado pidió declarar y lo hará en esa jornada judicial.