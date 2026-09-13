Tres pescadores y un guía murieron tras el vuelco de una lancha en Laguna del Monte: buscan a un quinto desaparecido

Los equipos de emergencia recorren distintos sectores de Laguna del Monte para localizar al último ocupante de la embarcación. Foto: NA

Una jornada de pesca terminó en una tragedia en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Cuatro personas murieron y una permanece desaparecida después de que la lancha en la que navegaban perdiera estabilidad y diera una vuelta de campana en Laguna del Monte, uno de los espejos de agua pertenecientes al sistema de las Encadenadas del Oeste.

El accidente ocurrió durante el sábado 12 de septiembre en jurisdicción del partido de Guaminí. Los cinco ocupantes terminaron en el agua y poco después se desplegó un operativo con personal de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. En tanto, las causas por las que la embarcación volcó todavía no fueron establecidas.

Cuatro víctimas fueron identificadas

Durante la primera jornada, los rescatistas encontraron sin vida a tres de los pescadores. Las víctimas fueron identificadas oficialmente como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años y domiciliado en Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

El domingo por la mañana fue localizado el cuerpo del guía de pesca, José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó. Con ese hallazgo, el número de víctimas fatales confirmadas ascendió a cuatro. La identidad del quinto integrante de la excursión, que continúa desaparecido, todavía no había sido comunicada oficialmente.

Continúa la búsqueda del quinto ocupante

Las tareas se reanudaron durante las primeras horas del domingo después de haber sido interrumpidas durante la noche por la falta de iluminación. Los equipos revisan diferentes sectores de la laguna e intentan determinar el desplazamiento que pudo haber tenido la embarcación luego del vuelco. En el procedimiento participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, bomberos y personal de emergencia.

El operativo se desarrolla sobre una superficie amplia y las autoridades mantienen la búsqueda activa. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la existencia de chalecos salvavidas a bordo, las condiciones meteorológicas al momento del accidente ni el punto exacto desde el cual había partido la lancha; elementos relevantes para reconstruir la mecánica del siniestro.

Suspendieron la pesca en Laguna del Monte

Tras el accidente, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí suspendió todas las actividades de pesca en Laguna del Monte hasta nuevo aviso. La decisión busca preservar el área donde trabajan los rescatistas y evitar que otras embarcaciones interfieran con el operativo desplegado para encontrar a la persona desaparecida.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N.º 3 de Trenque Lauquen y fue caratulada inicialmente como “averiguación causales de muerte”. La investigación deberá determinar por qué la lancha perdió estabilidad y si las condiciones del agua, una falla mecánica, la distribución de los ocupantes o algún otro factor contribuyeron al vuelco. Hasta que se completen las pericias, no existe una explicación oficial sobre el origen del accidente.

Laguna del Monte es un destino frecuentado por personas dedicadas a la pesca y forma parte de las Encadenadas del Oeste. Mientras avanza la investigación, la prioridad de los equipos de emergencia continúa siendo localizar al quinto ocupante.