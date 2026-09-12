Alerta del FBI y operativo en Quilmes: cómo descubrieron el plan de un alumno para atacar su colegio

Allanamiento en Quilmes Foto: Gentileza Policía Federal

Un joven de 15 años residente en Quilmes fue investigado por las autoridades tras detectarse su intención de llevar a cabo un tiroteo en su establecimiento educativo. La alerta inicial fue emitida por el FBI a partir de un reporte de OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT, que identificó interacciones en la plataforma donde el menor consultaba sobre los requerimientos para ejecutar un atentado contra sus compañeros.

A través del rastreo de la dirección IP, las fuerzas de seguridad coordinaron tareas de inteligencia en el domicilio señalado. El procedimiento culminó con un allanamiento ordenado por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Quilmes, donde se secuestró indumentaria y equipamiento táctico, así como dispositivos electrónicos que quedaron bajo peritaje para determinar el alcance de las conversaciones con la inteligencia artificial y con terceros en el exterior.

Allanamiento en Quilmes Foto: Gentileza Policía Federal

Aspectos clave del operativo y de la causa

Origen de la alerta: detectada por los sistemas de moderación de OpenAI al registrar planes de un ataque previsto inicialmente para 2027. La compañía derivó la información al FBI, que notificó a la División Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina.

Elementos secuestrados: teléfonos celulares, guantes tácticos, pasamontañas, gafas de protección y material fotográfico del menor probándose el equipamiento.

Imputación legal: el joven quedó imputado por el delito de intimidación pública en grado de tentativa, a disposición de la fiscalía especializada a cargo del Dr. Walter Bruno.

Protocolos de seguridad de la IA: las políticas de OpenAI establecen la intervención de moderadores humanos y la notificación inmediata a las fuerzas de seguridad ante situaciones de riesgo inminente de daño físico a terceros.

Qué se sabe sobre el adolescente y la causa

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor habría expresado en conversaciones digitales su intención de atacar a estudiantes de su colegio y habría planteado inicialmente una fecha futura para hacerlo. Los investigadores también analizan si existían otros elementos que permitieran determinar el nivel de preparación del supuesto plan.

Por tratarse de un adolescente, la causa tramita dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil y su identidad no fue difundida públicamente. El allanamiento permitió incorporar nuevos elementos a la investigación, aunque su hallazgo no significa por sí mismo que el adolescente haya cometido un delito ni que el supuesto ataque fuera a concretarse.

Cabe recordar que a principios de este año, en el mes de febrero, la Policía Federal Argentina frustró una serie de ataques masivos y de carácter racial contra establecimientos educativos que, según la investigación, eran planeados por dos adolescentes de 15 y 16 años de Jujuy y Buenos Aires.