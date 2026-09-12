Lavado de activos en la Terminal Puerto Rosario: detuvieron a financistas argentinos y pidieron la captura internacional de un empresario catalán

Detuvieron a exdirectivos del Puerto de Rosario. Foto: ON24

A última hora de este viernes 11 de septiembre, el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros pidió la detención del financista argentino, Iván Ferrons, radicado en España y vinculado al expresidente de la Terminal Puerto de Rosario (TPR), Gustavo Pedro Shanahan (67), quien ya se encuentra preso por narcotráfico. En este caso, se solicitó su arresto por presunto lavado de activos.

Además, las autoridades judiciales nacionales solicitaron la captura internacional, a través de Interpol, de Jordi Pujol Ferrusola, heredero director del presidente de la Generalitat de Cataluña, también por lavado de dinero y supuestos sobornos.

Por otra parte, Vera Barros a su vez solicitó la prisión preventiva de Esteban Shanahan, hijo del contador ya detenido. En tanto, Graciela Niobe Tuero, esposa del exdirectivo de Terminal Puerto de Rosario (TRP) recibió prisión domiciliaria, ya que tiene 70 años y una enfermedad de salud mental.

La medida fue solicitada por el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros. Foto: La Capital

El arresto fue ordenado por las autoridades ya que se presume que están involucrados a priori en maniobras de lavado de activos en la compra y venta de acciones del puerto ubicado sobre el Río Paraná, de acuerdo a Rosario3. Asimismo, la hija de Shanahan fue excarcelada por no contar con suficientes elementos de prueba para sostener la medida cautelar de prisión preventiva.

Qué dice la investigación sobre las maniobras de lavado de dinero en la Terminal Puerto de Rosario (TRP)

En este momento, la causa judicial contra la familia Shanahan y Pujol está cargo de los fiscales federales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra de Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal. En su investigación sostienen que los acusados han llevado a cabo estrategias de lavado de dinero por más de 10 años y que la Terminal Puerto Rosario (TPR) funcionó con una suerte de “máscara” de aquellos negocios ilegales en conjunto con otras maniobras de corrupción y presunta venta de drogas.

Para los investigadores, Jordi Pujol Ferrasola, era el “alfil” que dirigía todo el modus operandi delictivo. Shanahan habría participado como facilitador e intermediario irregular en la venta de acciones de la Terminal.

Gustavo Pedro Shanahan fue condenado en 2023 por narcotráfico. Foto: La Capital

Como parte de la investigación, se ordenaron diversos allanamientos en tres oficinas de la TPR ubicadas en la ciudad de Rosario: una en Brown al 1600; la segunda en Urquiza al 2000 y un tercer domicilio en la calle Morrison al 8700 en el barrio Fisherton. Los agentes de Policía secuestraron diversos elementos cruciales para el expediente judicial como celulares, vehículos y dispositivos móviles y electrónicos que serán analizados por peritos en los próximos días.

El ex directivo de Terminal Puerto de Rosario (TRP) fue indagado este viernes en la causa por lavado de dinero

Este viernes, además, Gustavo Pedro Shanahan se sometió a una declaración indagatoria llevada cabo por juez Vera Barros. También fueron indagados sus hijos y su esposa. En el caso del hijo Shanahan, Esteban, se le otorgó prisión preventiva tras ser indagado por considerar como posible un riesgo de fuga y un entorpecimiento de la causa. Gustavo Shanahan fue condenado a siete años de prisión por narcotráfico en diciembre de 2023 y, desde entonces, se encuentra detenido.