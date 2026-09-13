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“Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años”: el mensaje que alertó a las autoridades de un colegio de Rawson

Si bien el escrito fue borrado por pedido del Ministerio de Educación de San Juan, su contenido quedó registrado en fotos y en los testimonios de miembros de la comunidad educativa.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Hallaron un mensaje alertando un posible abuso sexual en un colegio de Rawson.
Hallaron un mensaje alertando un posible abuso sexual en un colegio de Rawson. Foto: redes sociales.
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Un mensaje anónimo hallado dentro de una escuela de San Juan provocó la intervención de la Justicia y de equipos especializados. La inscripción, localizada en los baños de la escuela Carlos María del Alvear, en el barrio Villa San Damián de Rawson, hacía referencia a un presunto caso de abuso sexual y embarazo de una niña.

La frase que apareció escrita en una de las paredes decía: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”. Junto al texto también había un dibujo de un rostro con expresión de tristeza.

Luego de advertir la inscripción, las autoridades de la institución comunicaron la situación a la Justicia. Aunque posteriormente la pintada fue retirada por indicación del Ministerio de Educación de San Juan, el contenido pudo ser documentado a través de fotografías y de los testimonios de integrantes de la comunidad educativa.

Hallaron un mensaje alertando un posible abuso sexual en un colegio de Rawson. Foto: captura redes.

A partir de la denuncia, el fiscal Duilio Ejarque, de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), ordenó una serie de medidas dentro del establecimiento.

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Personal policial y especialistas judiciales se trasladaron hasta la escuela para reunir elementos que permitan determinar qué ocurrió. Entre las tareas realizadas se incluyeron entrevistas con docentes y autoridades, el relevamiento del lugar y el análisis de las cámaras de seguridad.

La Justicia confirmó que la menor fue localizada

La ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, se refirió al caso durante una conferencia de prensa y confirmó que la niña mencionada en el mensaje ya pudo ser localizada.

La funcionaria también destacó el trabajo conjunto entre los equipos técnicos que intervienen en las escuelas y la fiscalía especializada, especialmente frente a situaciones que requieren una intervención que va más allá del ámbito educativo.

Escuela Carlos María del Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián del departamento Rawson. Foto: Google Maps.

Mientras avanza la investigación, profesionales interdisciplinarios permanecen trabajando en la institución para acompañar a los estudiantes y brindar contención a las personas vinculadas con la menor.

El caso es investigado bajo los protocolos destinados a detectar de manera temprana posibles situaciones de violencia y delitos dentro del ámbito familiar.

Abuso sexualRawsonDenuncia
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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