Juicio a Pity Álvarez: un perito aseguró que el músico “no tuvo un episodio delirante” al momento del crimen de Cristian Díaz

Juicio a Pity Álvarez: en la audiencia de este miércoles declararon cuatro profesionales. Foto: NA

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz y en el cual el músico, Pity Álvarez, se encuentra imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por un hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Si bien el ex líder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados no estuvo presente, la audiencia presentó novedades en gran medida después de la declaración de un perito del Cuerpo Médico Forense.

El profesional en cuestión, Esteban Toro Martínez, indicó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, que no observó “signos de psicosis ni de brote” en su informe sobre el estado mental de Álvarez al momento del ataque contra Díaz.

Para el perito Martínez, Álvarez "no tuvo un brote psicótico" al matar a Cristian Díaz. Foto: Canal 26

Qué dijo el perito sobre el estado de salud mental de Pity Álvarez

En su declaración ante los jueces, Toro Martínez manifestó que no se encontraron indicadores de “perturbación” en su comportamiento. Para el perito fue importante realizar una diferencia entre un accionar impulsado por el miedo que, en efecto, puede provocar que un individuo reaccione de manera errada de un episodio “delirante”, en donde el sujeto pierde noción completamente de la realidad y de lo que está haciendo.

Y, en este sentido, indicó que Álvarez podría haber actuado en base un a impulso (que podría responder a sus problemáticas de consumo) , pero “no disparó para todos lados” cuando sacó el arma sino que su ataque fue directo hacia la víctima, según detalló TN.

Qué otros profesionales declararon en la nueva audiencia por el juicio contra Pity Álvarez

Además de Esteban Toro Martínez declararon este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, ubicado en la calle Talcahuano 550, la psicóloga Adela Beatriz Ahuad y el policía Mariano González, responsable de verificar las imágenes de la cámara de seguridad de Pinar de Rocha, boliche en Ramos Mejía al que fue Álvarez después de asesinar a Cristian Díaz.

Asimismo, también declaró Walter Guayta, a cargo de la Comisaría Nº 52 de Villa Lugano en la que se entregó el músico. Hasta el momento, han declarado en el juicio contra Pity Álvarez al menos 13 personas entre testigos y peritos médicos. Este lunes habló ante el Tribunal, la hija de la víctima y su testimonio se sumó al de su madre Verónica Elizabeth Román, quien brindó declaración en el mes de agosto.

El asesinato de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018. Foto: Redes Sociales

Ante las preguntas del fiscal del caso, Sandro Abraldes, la mujer aseguró que “nunca vio arrepentimiento” por parte de Pity Álvarez por el asesinato de su expareja. “Espero que se haga justicia por él. Honestamente no veo que a él le importe lo que pasó y a mi hija la dejó sin un padre”, indicó.

Juicio contra Pity Álvarez: cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018. Álvarez estaba en una vivienda del complejo Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano con su entonces novia, Agustina Inbernoz. De un momento a otro, el músico salió del domicilio y se encontró con Díaz y Carlos Stiempcich.

Según la declaración de este último testigo, empezaron a tener una discusión verbal que luego devino en un enfrentamiento físico. Minutos después, el artista sacó una pistola calibre .25/6,35 mm de su bolsillo y comenzó a disparar. En total, fueron cuatro tiros contra Cristian Díaz. Tras el ataque, Pity Álvarez se fugó del lugar y permaneció prófugo de la Justicia por 26 horas.