Rituales umbanda, allanamientos y detenidos: quién es quién en el caso por el abuso de un nene de 8 años que conmueve a Santiago del Estero

El nene de ocho años denunció abusos en el mes de julio perpetrados en su casa de Las Termas de Río Hondo.

En las últimas horas, por orden del juez de Control y Garantías, Diego Martín Vittar, las autoridades policiales de Santiago del Estero procedieron a la detención de cuatro personas que se encontraban en esa provincia del norte argentino en el marco de una causa por abuso sexual de un niño de 8 años, internado actualmente en el Hospital Garrahan.

La fiscal a cargo de la causa, Daiana Pérez Vicens, le tomó declaración al niño a través de Cámara Gesell este martes después de varias dilaciones judiciales. Cabe aclarar que si bien la Justicia de Santiago del Estero investiga el caso, como la denuncia también se radicó en Buenos Aires, las autoridades judiciales de esta provincia auspician de “árbitros”.

Quiénes son los sospechosos por abuso sexual de un nene de 8 años

Las autoridades judiciales confirmaron que las personas arrestadas son:

La madre , identificada como Olga Vanesa Jiménez , de 41 años.

La tía del pequeño llamada Mariela Roxana Jiménez , de 43 años.

La abuela del pequeño identificada como Petrona Olga Coronel , de 77 años.

Un cuarto hombre que sería el presunto autor material de los hechos.

Tanto la madre como la tía se encuentran detenidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas en Santiago del Estero. En tanto, la abuela del nene quedó bajo arresto domiciliario debido a su edad.

Mientras se detuvieron a estas cuatro personas, también se procedió a la excarcelación del padre de la víctima, quien había sido vinculado a la causa por abuso sexual previamente, en este caso, por “obstrucción, sustracción y ocultamiento”, según indicó El Liberal.

La causa ahora tiene cuatro detenidos. Foto: Instagram

No obstante, luego de escuchar la declaración en cámara Gesell del nene, la Fiscalía sostuvo que no había pruebas suficientes para mantenerlo bajo arresto. Ahora bien, por orden de la Justicia también el hombre deberá someterse a diversas pericias psicológicas.

Por otra parte, la fiscal de la causa ordenó cuatro allanamientos en diferentes casas particulares vinculadas a los sospechosos. El objetivo es determinar si las mujeres cercanas al nene tenían conocimientos de los abusos perpetrados por el presunto autor del hecho.

Luego de los operativos policiales en la vivienda del sujeto se secuestraron celulares, computadoras, dispositivos móviles y notebooks. Entre otros elementos que se llevaron las autoridades se encuentran memorias externas y prendas.

Para los investigadores del caso es clave analizar cada uno de esos dispositivos para determinar los últimos movimientos del principal sospechoso y entender qué actividad digital mantenía.

Cómo avanza la causa por abuso sexual

Los próximos pasos de la Justicia tienen que ver con peritar el material recogido en los allanamientos y realizar las declaraciones indagatorias pertinentes a los cuatro detenidos. Las autoridades también buscarán reunir testimonios de los allegados a la víctima y a los detenidos con el objetivo de comprender qué tipo dinámica intrafamiliar existía.

Abuso sexual de un nene de 8 años: cómo ocurrió el hecho

A mediados de julio, el nene de ocho años le advirtió a su padre, un hombre oriundo de la ciudad de Mar del Plata, que había sufrido abusos sexuales perpetrados por su entorno más cercano. Los hechos habrían ocurrido en Las Termas de Río Hondo.

De inmediato, el padre se llevó al pequeño a Buenos Aires y, una vez aquí, hizo la denuncia policial correspondiente. En su declaración, el hombre manifestó que su hijo le había dicho que los abusos se habían ejecutado en el marco de una serie de fiestas con rituales umbanda realizados en su vivienda familiar. Todo sigue siendo materia de investigación.

El niño de 8 años está internado actualmente en el Hospital Garrahan. Foto: Pilar a Diario

Cómo está el menor que denunció un abuso sexual

Desde el mes de julio, momento en que el padre trajo a su hijo a Buenos Aires, el menor quedó internado en el Hospital Garrahan y, a partir de entonces, permanece bajo atención especializada. La clínica de salud aún no ordenó que el pequeño vuelva con su familia porque considera que todavía “no estaría a resguardo” con sus allegados.