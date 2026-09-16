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Delincuentes ingresaron a la casa de la periodista Carolina Perín: desbloquearon las cerraduras electrónicas y se llevaron una caja fuerte con dinero y joyas

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Anasagasti al 2000, en el barrio de Palermo. Aprovechando un viaje de la periodista, los ladrones estuvieron dos horas en el interior del inmueble.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Robo al departamento de la periodista Carolina Perín.
Robo al departamento de la periodista Carolina Perín. Foto: Captura de video.
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Dos delincuentes ingresaron al departamento de la periodista Carolina Perín, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y robaron una caja fuerte con joyas y dinero.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en el edificio de la calle Anasagasti al 2000, donde ambos implicados ingresaron para llevarse una caja fuerte con dinero y otros objetos de valor.

El encargado del inmueble consignó que la puerta principal de la vivienda se encontraba abierta y, al entrar por el acceso de servicio, halló el interior revuelto.

Robo en la casa de la periodista Carolina Perin. Video: X

La víctima aportó las filmaciones pertinentes, que registraron a ambos implicados dentro del lugar, mientras que se investigan los registros de acceso para determinar cómo ingresaron los autores.

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Además, las cerraduras de ingreso al edificio y al departamento no fueron violentadas, según surge de la investigación.

Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo de Edgardo Orfila, Secretaría Única de Soule.

Carolina Perín
Carolina Perín Foto: NA

El fiscal del caso dispuso la intervención del personal de la División de Investigaciones Comunales 14 para tomar rastros, análisis de cámaras y medidas de rigor.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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