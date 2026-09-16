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Secuestraron 52 kilos de éxtasis en Zárate: se trata de la mayor incautación de MDMA de la historia argentina

Con esa cantidad se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis. Como resultado, fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino.

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Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires.
Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Foto: PFA
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En el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos, fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Con esa cantidad se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis. Se trata del mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina.

El cargamento fue detectado durante una investigación de alta complejidad llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, en coordinación con la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El secuestro se dio en el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos.
Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Foto: PFA

La investigación se inició en marzo de este año a partir de información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos sobre las maniobras de una organización criminal transnacional que buscaba introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en nuestro país. A partir de esa información, la investigación avanzó sobre la estructura criminal y las personas involucradas en la recepción y logística del cargamento.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de Aduana inspeccionó el vehículo. Mediante tecnología de inspección no intrusiva, se detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no correspondían con la estructura original del rodado, por lo que se avanzó con una requisa minuciosa.

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Se encontraron inicialmente 20 kilogramos de una sustancia sólida, granulada y cristalina, cuyo análisis dio resultado positivo para MDMA. Posteriormente, al desmontar otros sectores del vehículo, fueron hallados 32 kilogramos adicionales, alcanzando un peso total de 52 kilogramos.

El secuestro se dio en el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos.
Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Foto: PFA

Los análisis realizados determinaron que se trataba de MDMA en estado de máxima pureza. Con los 52 kilogramos secuestrados se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

A partir del hallazgo, la investigación continuó con el objetivo de avanzar sobre los distintos integrantes y niveles de la organización criminal y determinar las responsabilidades vinculadas con la recepción y la logística del cargamento en la Argentina.

Como resultado, fueron detenidos un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. De acuerdo con la investigación, uno de ellos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización.

El secuestro se dio en el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos.
Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Foto: PFA

Asimismo, se realizaron allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a las correspondientes pericias.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado en la investigación por su participación en la coordinación del retiro y posterior traslado del vehículo.

La investigación permitió no sólo detectar e incautar el cargamento, sino también avanzar sobre los distintos integrantes y niveles de la organización criminal involucrada en la maniobra.

El operativo contó además con capacidades fortalecidas a través del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), iniciativa apoyada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos.

El secuestro se dio en el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos.
Fueron incautados 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza ocultos en distintos compartimentos de un vehículo localizado en la Terminal Zárate, provincia de Buenos Aires. Foto: PFA

Estas acciones incluyeron capacitaciones en detección de drogas sintéticas y control de cargas, así como la producción de análisis estratégicos sobre rutas de tráfico de sustancias tipo éxtasis desde Europa hacia el Cono Sur y dinámicas criminales transnacionales.

Con 52 kilogramos de MDMA de máxima pureza incautados, el procedimiento constituye el mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la historia argentina.

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