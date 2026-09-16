Horror en Tucumán: un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja en medio de una discusión

Un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja en medio de una discusión.

Un adolescente de 17 años quedó detenido en Tucumán, acusado de intentar matar a su expareja durante una discusión en una vivienda de Lastenia. La joven, de 24 años, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y debió volver a ser internada esta semana.

El acusado fue trasladado al Instituto Cura Brochero, donde permanecerá alojado durante 30 días por disposición de la Justicia. La Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera por tres meses, pero el juez que intervino en la audiencia fijó un plazo menor mientras continúa la investigación.

El acusado fue trasladado al Instituto Cura Brochero. Foto: NA.

Cómo fue el ataque

El episodio ocurrió el pasado domingo en una casa del barrio La Cerámica. La víctima convivía allí con el adolescente y, de acuerdo con la investigación, ambos comenzaron una discusión durante la mañana.

En ese contexto, el joven habría amenazado con prender fuego la ropa de su pareja y la discusión continuó hasta que ella le dijo que siguiera con su vida. Según la acusación, el adolescente tomó alcohol, se lo arrojó sobre el rostro y luego inició el fuego.

La víctima sufrió quemaduras que alcanzaron el mentón, el cuello y el pecho. Tras el ataque, fue llevada a un hospital donde permaneció bajo atención médica y posteriormente recibió el alta. Sin embargo, su estado de salud se complicó y este martes los médicos determinaron que debía ser internada nuevamente.

La acusación contra el adolescente

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, integrante de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, señaló que la forma en que se produjo el ataque será relevante para determinar la calificación del delito.

La funcionaria remarcó especialmente el uso del fuego y las zonas del cuerpo alcanzadas por las llamas, debido a que se trata de sectores considerados vitales.

El adolescente quedó imputado por tentativa de homicidio doblemente agravada, tanto por el vínculo con la víctima como por haber mediado violencia de género.

Por otro lado, en la audiencia de este martes, que se llevó a cabo de forma privada a pedido de la defensa, Pedrosa informó: “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte, como es el fuego, y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”.

Y agregó: “En cuanto a las características del hecho, el mismo se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían, por lo que entiendo que en este caso, debe tenerse en cuenta la violencia extrema, y la gravedad con la que ocurrieron los presentes hechos”.