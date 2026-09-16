comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horror en Tucumán: un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja en medio de una discusión

El adolescente roció a la joven, de 24, y le provocó quemaduras en el mentón, el cuello y el pecho. Debido a una complicación en su estado de salud, este martes tuvo que ser internada nuevamente.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja en medio de una discusión.
Un adolescente de 17 años prendió fuego a su pareja en medio de una discusión.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un adolescente de 17 años quedó detenido en Tucumán, acusado de intentar matar a su expareja durante una discusión en una vivienda de Lastenia. La joven, de 24 años, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y debió volver a ser internada esta semana.

El acusado fue trasladado al Instituto Cura Brochero, donde permanecerá alojado durante 30 días por disposición de la Justicia. La Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera por tres meses, pero el juez que intervino en la audiencia fijó un plazo menor mientras continúa la investigación.

El acusado fue trasladado al Instituto Cura Brochero. Foto: NA.

Cómo fue el ataque

El episodio ocurrió el pasado domingo en una casa del barrio La Cerámica. La víctima convivía allí con el adolescente y, de acuerdo con la investigación, ambos comenzaron una discusión durante la mañana.

En ese contexto, el joven habría amenazado con prender fuego la ropa de su pareja y la discusión continuó hasta que ella le dijo que siguiera con su vida. Según la acusación, el adolescente tomó alcohol, se lo arrojó sobre el rostro y luego inició el fuego.

Contenido Recomendado

El desgarrador posteo de la familia del niño de 6 años que hallaron muerto en Santa Fe

El desgarrador posteo de la familia del niño de 6 años que hallaron muerto en Santa Fe

Encontraron un niño de 6 años muerto en Santa Fe y su mamá fue detenida:cómo sigue la causa

Encontraron un niño de 6 años muerto en Santa Fe y su mamá fue detenida: cómo sigue la causa

La víctima sufrió quemaduras que alcanzaron el mentón, el cuello y el pecho. Tras el ataque, fue llevada a un hospital donde permaneció bajo atención médica y posteriormente recibió el alta. Sin embargo, su estado de salud se complicó y este martes los médicos determinaron que debía ser internada nuevamente.

La acusación contra el adolescente

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, integrante de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, señaló que la forma en que se produjo el ataque será relevante para determinar la calificación del delito.

La funcionaria remarcó especialmente el uso del fuego y las zonas del cuerpo alcanzadas por las llamas, debido a que se trata de sectores considerados vitales.

El adolescente quedó imputado por tentativa de homicidio doblemente agravada, tanto por el vínculo con la víctima como por haber mediado violencia de género.

Por otro lado, en la audiencia de este martes, que se llevó a cabo de forma privada a pedido de la defensa, Pedrosa informó: “Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte, como es el fuego, y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”.

Y agregó: “En cuanto a las características del hecho, el mismo se encuadra dentro del contexto de violencia de género, siendo que se pudo comprobar la relación de pareja entre la víctima e imputado, ya que convivían, siendo esta relación desigual aprovechada por el imputado, quien prendió fuego a la víctima, agarrándola desprevenida, mientras discutían, por lo que entiendo que en este caso, debe tenerse en cuenta la violencia extrema, y la gravedad con la que ocurrieron los presentes hechos”.

ViolenciaAtaqueTucumán
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Estaba en Bolivia:encontraron al agente de Policía Federal de 31 años que había desaparecido en Jujuy

    Estaba en Bolivia: encontraron al agente de Policía Federal de 31 años que había desaparecido en Jujuy

  2. Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en medio del juicio

    Pity Álvarez fue dado de alta tras descompensarse en medio del juicio

  3. Incendio en Recoleta:evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue trasladado al hospital

    Incendio en Recoleta: evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue trasladado al hospital

  4. Ricardo Barreda:cronología del cuádruple femicidio que se convirtió en uno de los episodios policiales más recordados de la historia argentina

    Ricardo Barreda: cronología del cuádruple femicidio que se convirtió en uno de los episodios policiales más recordados de la historia argentina

  5. “No me deja salir”:se dieron a conocer chats en los que Camila Castro denunciaba el maltrato de Elías Barrionuevo

    “No me deja salir”: se dieron a conocer chats en los que Camila Castro denunciaba el maltrato de Elías Barrionuevo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego: la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

El Gobierno expresó su rechazo a la guía que publicó el Reino Unido para respaldar a empresas que operan en Malvinas

Malvinas:cómo es la contundente guía legal de Gran Bretaña para proteger a empresas petroleras y pesqueras

Economía

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

Polémica en la privatización de AySA:los hermanos Neuss se metieron en la pelea tras la baja de José Luis Manzano

Un informe de la TV alemana advirtió que en Argentina se pierden 33 empresas por día

Presupuesto 2027:el Gobierno proyecta 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

Internacionales

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos:hay al menos 20 muertos

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos: hay al menos 20 muertos

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Buscan voluntarios para vivir en Barcelona a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen alojamiento con 3 comidas diarias incluidas y un día libre por semana

Cuánto cuesta viajar a las Islas Malvinas en 2026:vuelos, alojamiento y un presupuesto que sorprende a los argentinos