Revés judicial en el caso Pity Álvarez: continúa el juicio luego de que Casación ratificara a los jueces y al fiscal de la causa

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

La recusación al tribunal y al fiscal solicitada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez en la última audiencia fue rechazada y de este modo el debate por el crimen de Cristian Díaz en 2018 continuaría el próximo lunes 14 de septiembre, aunque la defensa del acusado plantearía otra presentación.

El pedido había sido solicitado por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, sumado al fiscal Sandro Abraldes, fue rechazada este viernes por el magistrado Gustavo Bruzzone.

Pity Álvarez Foto: Captura

En aquella presentación, los abogados habían señalado distintas situaciones que, a su criterio, podían generar un temor sobre la imparcialidad del tribunal. Entre ellas, cuestionaron la valoración de determinados testimonios y la negativa a incorporar un informe elaborado por un médico, que advertía sobre los supuestos riesgos que el desarrollo del juicio podía generar en la salud del acusado.

“Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”, detallaron, aunque explicaron que hasta el lunes, cuando se reanudaría el debate, no recibirán contestación.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

Qué resolvió Casación sobre la recusación

El planteo fue analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente rechazó el recurso y coincidió con los argumentos del tribunal que lleva adelante el juicio.

En su resolución, el camarista Bruzzone sostuvo que la defensa no logró demostrar que se configurara alguno de los supuestos contemplados en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. Tampoco encontró circunstancias concretas que permitieran inferir, desde una perspectiva objetiva, un temor razonable sobre la imparcialidad de los jueces.

El magistrado consideró que los abogados expresaron principalmente su discrepancia con decisiones adoptadas durante el debate. Según explicó, esas determinaciones fueron tomadas en el marco de las facultades que la normativa les reconoce a los jueces para conducir el juicio y no implican, por sí mismas, un adelantamiento de opinión sobre las cuestiones que deberán resolverse.

Bruzzone remarcó además que la defensa no aportó elementos concretos que permitieran sostener la existencia de una supuesta parcialidad. Con esta decisión, el tribunal continuará al frente del debate, mientras los defensores analizan ahora la posibilidad de presentar un recurso de incon