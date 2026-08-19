Juicio a Pity Álvarez: suspendieron la audiencia por el cambio de abogados del músico y ya fijaron nueva fecha

Juicio a Pity Álvarez: cuándo se retomará el debate oral y público. Foto: Canal 26

Este miércoles tuvo lugar la cuarta audiencia del juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, debido a que el músico designó a dos nuevos abogados para que lo representen, las autoridades judiciales decidieron suspender la jornada hasta la próxima semana.

La audiencia del día de la fecha iba a contar con los testimonios de cuatro policías que estuvieron presentes en el lugar del homicidio, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, tras una llamada al 911 de los vecinos del complejo habitacional porteño.

Quiénes son los nuevos abogados de Pity Álvarez

Hasta el momento, el ex líder de Intoxicados y Viejas Locas estaba siendo defendido por un abogado oficial. Sin embargo, este martes por la noche, el artista se reunió con los letrados, Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, para analizar qué estrategia legal llevar a cabo en las próximas audiencias judiciales, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños son los nuevos abogados de Álvarez. Foto: Redes Sociales

No obstante, al presentarse esta mañana en el Tribunal, solicitaron a los jueces la posibilidad de reprogramar el juicio con el objetivo de verificar el expediente de la causa y conocer en detalle el material que poseen para ejercer la defensa de Álvarez. Así lo explicaron en un documento presentado los magistrados.

“Pedimos un plazo prudencial para llevar a cabo la defensa técnica de nuestro cliente. Necesitamos del tiempo suficiente para poder tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva”, manifestaron.

Cuándo se retomará el juicio a Pity Álvarez

Luego de aceptar el pedido de la nueva defensa de Pity Álvarez, los jueces del Tribunal Nº29, Gustavo Groerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, establecieron que le juicio por el crimen de Cristian Díaz se retomará el próximo miércoles 26 de agosto. Se espera que finalmente tengan lugar las declaraciones de los efectivos policiales que esta mañana no pudieron dar testimonio frente a los magistrados y las partes.

Hasta el momento, declararon nueve testigos en el juicio contra Pity Álvarez, entre ellos, Carlos Stiempcich, amigo de Díaz y quien estuvo presente en el enfrentamiento de ambos aquel 12 de julio de 2018. El hombro pidió declarar sin la presencia del público y de las partes. Así habló ante los jueces sobre lo ocurrido por al menos una hora y media.

Declararon nueve testigos en el juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA

También declaró Verónica Román, última pareja de Díaz y madre de su hija de 16 años. La mujer aseguró que no a Álvarez “arrepentido de lo que hizo” y sostuvo que “espera que pague por lo que hizo” porque a su hija “la dejó sin padre”.

Pity Álvarez está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. De acuerdo al artículo 41 bis del Código Penal de la Argentina, la pena de prisión es de 10 años y 8 meses a 33 años y 4 meses.

Cómo ocurrió el crimen de Cristian Díaz que tiene a Pity Álvarez como único acusado

Según lo declarado por testigos y vecinos del complejo habitacional del barrio Samoré, cerca de las 1.30h de la mañana del jueves 12 de julio de 2018, Álvarez se encontraba en su casa con su novia, Agustina Inbernoz, quien también ya dio testimonio en el juicio. De un momento a otro, salió de su vivienda y se topó con Cristian Díaz, que, además, estaba acompañado de Stiempcich.

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. Foto: NA.

Comenzaron una discusión que, en pocos minutos, se convirtió en un enfrentamiento físico que terminó a los empujones. Seguidamente, Álvarez sacó un arma de fuego de su bolsillo y le disparó cuatro veces a Díaz.

Tras el hecho, el músico abandonó la escena del crimen y permaneció 26 horas prófugo de la Justicia. Finalmente, el viernes 13 se entregó en la Comisaría 52ª de Villa Lugano.