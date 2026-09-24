Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano: qué pasó y de qué lo acusan

El exjugador de River fue detenido este jueves 24 de septiembre. Foto: TyC Sports

Ezequiel Cirigliano, exjugador de River, fue detenido este jueves 24 de septiembre en Villa Pineral, Tres de Febrero, luego de protagonizar un forcejeo con un policía al que habría intentado sacarle su arma reglamentaria. De acuerdo con los primeros reportes, el futbolista se acercó hasta una posta de vigilancia, donde habría tenido un enfrentamiento con un agente y durante el episodio, habría intentado apoderarse de su pistola que finalmente fue recuperada.

Cirigliano, de 34 años, fue arrestado por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral y quedó acusado, en principio, por los delitos de “Robo” y “Atentado a la autoridad”.

La otra detención de Ezequiel Cirigliano

No es la primera vez que el exjugador de River enfrenta un arresto. En agosto de 2022, había sido detenido después de intentar ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. En aquella oportunidad, la Policía le secuestró un arma calibre 9 milímetros, con once balas en el cargador y una en la recámara.

Ezequiel Cirigliano, detención por intento de robo Foto: Noticias Argentinas

En aquella oportunidad, Cirigliano permaneció detenido durante dos meses entre agosto y octubre de 2022 hasta que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictó la falta de mérito y ordenó su liberación.

Después de aquel episodio, se acercó al equipo Senior de River, donde compartió partidos con referentes del club como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro “Chori” Domínguez.

En 2024 tuvo una nueva experiencia en el fútbol profesional con el Stallion Laguna de Filipinas, donde disputó 11 partidos. Quedó libre en agosto de ese año y no volvió a jugar profesionalmente.