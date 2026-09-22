River presentó una reforma integral del fútbol argentino: reducción de clubes, reglas fijas y revisión del arbitraje

Stefano Di Carlo, presidente de River.

River Plate dio un paso político fuerte dentro del fútbol argentino al presentar ante la AFA un documento con propuestas para modificar distintos aspectos de la Primera División. La iniciativa fue expuesta durante la reunión del Comité Ejecutivo por el vicepresidente segundo del club, Ignacio Villarroel, y apunta a introducir cambios estructurales en la organización de los torneos.

La propuesta contempla seis ejes de trabajo y plantea una discusión de fondo sobre el formato de competencia, el arbitraje, la transparencia institucional y la generación de ingresos. Según trascendió, los dirigentes de la AFA se comprometieron a analizar los planteos.

La propuesta de River para reducir la cantidad de equipos

Uno de los puntos centrales del documento es la reducción gradual de clubes en la máxima categoría, una discusión recurrente en el fútbol argentino durante los últimos años.

Desde Núñez consideran que el actual esquema requiere una reorganización que permita elevar la competitividad del torneo. En esa línea, el club también propuso que las reglas de cada campeonato permanezcan inalterables una vez iniciado el certamen, evitando modificaciones sobre la marcha.

La iniciativa se presenta como parte de una reforma orientada a modernizar las competencias y dar mayor previsibilidad deportiva e institucional a los clubes.

Calendario, mercado de pases y acceso a la información

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto apunta a reordenar el calendario de competencias y establecer criterios más estrictos para las ventanas de transferencias.

El planteo surge después de una temporada en la que varios equipos incorporaron futbolistas cuando el campeonato ya estaba en pleno desarrollo. River considera necesario coordinar mejor los tiempos del mercado para evitar desequilibrios durante la competencia.

Además, la institución reclamó avanzar en mecanismos que garanticen mayor acceso a la información y procedimientos institucionales más claros, con reglas transparentes para todos los actores del sistema.

El arbitraje, uno de los focos principales del reclamo

El documento también dedica un apartado específico al funcionamiento del arbitraje argentino. River pidió revisar la estructura actual y abrir una discusión sobre los responsables que conducen el referato nacional.

La propuesta incluye la creación de un sistema de evaluación por rendimiento, supervisado por un organismo independiente encargado de auditar el trabajo de los árbitros y de establecer criterios objetivos para medir su desempeño.

El tema se suma a una serie de cuestionamientos que distintos clubes expresaron en los últimos meses respecto de la transparencia y la calidad de las decisiones arbitrales.

Derechos de televisión y distribución de ingresos

En el plano económico, River planteó la necesidad de reformular el modelo de derechos audiovisuales, tanto en el mercado local como en el internacional.

La dirigencia sostiene que es posible mejorar los mecanismos de generación de recursos sin abandonar el criterio de distribución solidaria que actualmente rige entre los clubes del fútbol argentino.

Para el club, una actualización del sistema comercial permitiría potenciar los ingresos de las instituciones y fortalecer la competitividad de los torneos.

La presentación concluye con una defensa de la tradición y la relevancia histórica del fútbol argentino, junto con el planteo de que los campeonatos deben adaptarse a las exigencias actuales en materia de organización, transparencia, arbitraje y sustentabilidad económica.