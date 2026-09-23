Disparos, forcejos y máxima tensión en un banco del Conurbano: clientes redujeron un ladrón y evitaron el robo

Clientes redujeron un ladrón y evitaron el robo del banco. Foto: Captura

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en esta ocasión en un banco de la provincia de Buenos Aires. El episodio tuvo lugar este miércoles 23 de septiembre a primera hora de la mañana en una sucursal del Banco Galicia, ubicada en las calles Eva Perón y San Martín, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

De acuerdo a los datos preliminares de la causa judicial, tres delincuentes se hicieron presentes en esa sede de la entidad financiera de origen español con el objetivo de intentar robar los cajeros automáticos.

La situación dentro del lugar se complicó cuando comenzaron los disparos y forcejeos entre los maleantes y los clientes que se encontraban presentes allí. De hecho, se pudo comprobar que una de las personas logró reducir a uno de los ladrones antes de que llegara la Policía.

Cómo ocurrió el intento de robo en un banco del Conurbano Bonaerense

Pocos minutos después del inicio del robo en aquel banco del municipio de La Matanza, una llamada al 911 advirtió sobre lo que estaba sucediendo en el sitio y rápidamente llegó al lugar una patrulla de efectivos pertenecientes a la Comisaría 4° de Lomas del Mirador.

La sucursal del Banco Galicia en la que ocurrió el intento de robo está ubicada en la calle Eva Perón y San Martín en Lomas del Mirador. Foto: Google Maps

Los agentes pudieron arrestar solo a uno de los delincuentes que participaron del intento de robo que fue identificado como O.M.M., de 42 años, según detalló Infobae. En tanto, los otros dos sujetos lograron escapar del lugar del hecho. Es que mientras el tercer sospechoso había sido retenido por los clientes, los delincuentes restantes huyeron en una camioneta Volkswagen T-Cross.

Los oficiales de Policía continuaron el operativo con la toma de declaración a testigos. Una de las personas que se encontraba en la sucursal del Banco Galicia comentó que su hijo fue uno de los clientes con los que los delincuentes forcejaron. “Él ingresó al banco para sacar plata y después entra otro muchacho con una mochila y ahí empieza el forcejeo y los disparos más tarde. Por suerte no pasó más nada”, expresó.

Según indicaron los empleados del banco y clientes que estaban allí se escucharon entre seis o siete disparos hasta que llegaron los agentes de Policía. Una vez en el lugar, los efectivos secuestraron una pistola calibre .380. En tanto, indicaron que no se registraron heridos.

El avance de la investigación por el intento de robo en un banco de Lomas del Mirador

En este momento, la causa está a cargo del Departamento Judicial de La Matanza. Las autoridades judiciales ya procedieron con la calificación del hecho como “robo en grado de tentativa”. Los próximos pasos de la investigación tienen que ver con tomarle declaración al único detenido por el episodio y avanzar con la búsqueda de paradero de los otros dos sospechosos que actualmente permanecen en calidad de prófugos de la Justicia.