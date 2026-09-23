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Impactante video: dos delincuentes intentaron robarle la cartera a una mujer y terminó arrastrada 30 metros en Chaco

El violento hecho ocurrió en Resistencia, Chaco, y este lunes detuvieron al segundo sospechoso que estaba prófugo. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Arrastraron 30 metros a una mujer para robarle la cartera y ahora detuvieron a los sospechosos.
Arrastraron 30 metros a una mujer para robarle la cartera y ahora detuvieron a los sospechosos. Foto: captura video cámara de seguridad.
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Una mujer de 55 años fue víctima de un violento intento de robo en Resistencia, Chaco, donde dos delincuentes en moto intentaron quitarle la cartera y terminaron arrastrándola unos 30 metros. Días después, la Policía detuvo al hombre señalado como uno de los autores.

El ataque ocurrió el martes 15 de septiembre, alrededor de las 16:40, cuando la víctima llegó a avenida Chaco al 271 luego de solicitar un servicio de moto de la aplicación Uber.

Arrastraron 30 metros a una mujer para robarle la cartera y ahora detuvieron a los sospechosos en Chaco. Video: cámaras de seguridad

En ese momento, fue interceptada por un hombre y una mujer que se desplazaban en una motocicleta oscura de aproximadamente 110 cilindradas. Ambos intentaron arrebatarle la cartera y, durante el forcejeo, la mujer cayó y fue arrastrada por varios metros.

Como consecuencia, sufrió golpes y lesiones en las piernas y la espalda. Pese a la violencia del episodio, los delincuentes no consiguieron llevarse ninguna de sus pertenencias.

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Cómo lograron identificar a los sospechosos

Luego de la denuncia, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad comenzaron a reconstruir lo ocurrido y revisaron las imágenes de distintas cámaras de seguridad.

El análisis del material permitió identificar a una pareja que estaría relacionada con el intento de robo. La investigación avanzó primero sobre la mujer, M.J.R., de 39 años, quien fue detenida el 17 de septiembre y quedó señalada como presunta cómplice. Mientras tanto, el hombre que habría participado del ataque permanecía prófugo.

Detuvieron a los sospechosos del robo a una señora en Chaco. Foto: Policía de Chaco.

Detuvieron al hombre buscado en Villa Itatí

La búsqueda terminó este lunes por la noche cuando cerca de las 21:30 horas los investigadores localizaron a G.M.O., conocido como “Guasón”, en inmediaciones de Triunvirato al 799, en Villa Itatí. El sospechoso fue detenido luego de las tareas de seguimiento realizadas a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Detuvieron a los sospechosos del robo a una señora en Chaco. Foto: Policía de Chaco.

Tras el procedimiento, los efectivos dieron intervención al Equipo Fiscal N° 15, que dispuso que el acusado fuera notificado de su aprehensión en una causa por supuesto robo en grado de tentativa. Además, se ordenó su identificación en el Departamento Antecedentes Personales y la continuidad de las medidas judiciales correspondientes.

Con la detención del “Guasón”, ya fueron detenidas las dos personas que, de acuerdo con la investigación policial, estarían vinculadas al violento intento de robo.

Un policía que estaba trabajando como chofer de aplicación se defendió de un robo e hirió a un delincuente de 17 años

Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación de motos se defendió a tiros de un presunto delincuente de 17 años que intentó robarle la moto en Villa Tranquila, Avellaneda.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 5 de la madrugada, cuando el policía circulaba con su moto y realizaba viajes para la aplicación DiDi. En ese momento, recibió una solicitud de viaje de una mujer en Dock Sud, pero cuando llegó al lugar, se presentó un hombre que, según la reconstrucción del hecho, intentó asaltarlo. IMÁGENES SENSIBLES.

IMÁGENES SENSIBLES. Efectivo de la PFA se defendió de un robo en Avellaneda. Video: cámara de seguridad.

Mientras el efectivo intentaba defenderse de la situación, aparecieron otros dos sospechosos que comenzaron a palparlo para robarle sus pertenencias. Fue entonces cuando advirtieron que llevaba un arma en la cintura.

De acuerdo con la información que trascendió, los delincuentes comenzaron a forcejear con el policía y a golpearlo. Ante esa situación, el efectivo sacó su arma reglamentaria y efectuó seis disparos. Uno de los sospechosos, de 17 años, resultó herido como consecuencia de los disparos.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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