Juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: habló su esposa y dijo que el médico está “sereno y calmado”

Aníbal Lotocki sigue en juicio por la muerte de un paciente de 50 años, ocurrida en 2021. Foto: Noticias Argentinas

Desde inicios del mes de agosto, Aníbal Lotocki se enfrenta al juicio por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en abril del 2021 en el Centro Médico Conde (CEMCO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Esta semana, el excirujano, quien también es investigado por el fallecimiento de Silvina Luna, se dispuso a declarar sobre los hechos acontecidos en su clínica, pese a que al inicio se había negado a hacerlo.

Al mismo tiempo, su esposa Majo Favarón defendió el accionar de su marido y aseguró que el debate oral y público analiza el desempeño de otras seis personas y no solo del médico.

En tanto, la mujer aseguró que ve a Lotocki “sereno y calmado” respecto del proceso judicial. “Él está tranquilo y no operó solo en ese momento. Estuvo acompañado de seis personas más”, manifestó.

Qué dijo la esposa de Aníbal Lotocki sobre la causa judicial

Majo Favorón también se refirió al estado en el que se encontraba el centro de salud a la hora de la operación y habló sobre el área de emergencias en terapia intensiva que no estaba dispuesto dentro de CEMECO.

Majo Favarón, su esposa, defendió su accionar durante la operación de Zárate. Foto: Noticias Argentinas

La mujer afirmó, en diálogo con TN, que la clínica tenía un servicio aparte de este tipo “como hacen muchos centros de salud”. En este sentido, agregó que la emergencia se pidió correctamente, pero desde ese lugar enviaron el “vehículo equivocado”. Sin embargo, según palabras de Favarón, este elemento no fue investigado por los fiscales del caso y no se incluyó en el expediente judicial.

La muerte de Cristian Zárate: cómo ocurrió el hecho

El 15 de abril de 2021 Rodofo Christian Zárate fue internado en la clínica de Aníbal Lotocki para someterse a una operación quirúrgica. No obstante, a la mañana del día siguiente, el paciente tuvo una complicación y finalmente falleció en las instalaciones del Centro Médico Conde (CEMECO).

Por este hecho, Lotocki está imputado por el delito “homicidio simple” y está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Por la muerte de Zárate, además, cuenta con prisión preventiva luego de que se considerara un potencial riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa.

La declaración de Aníbal Lotocki en el juicio

Este martes el excirujano declaró ante los magistrados del Tribunal y habló sobre lo ocurrido el día de la muerte del paciente. Lotocki precisó que “se presentó como un paciente sano” y que, además, había sido recomendado al lugar por amigos.

Aníbal Lotocki está imputado por el delito de "homicidio simple" en el marco de la causa por la muerte de Cristian Zárate. Foto: Noticias Argentinas

“Dijo que no tenía problemas de salud. Pero después de operarlo volví a la sala y noté que tenía síntomas de confusión, estaba como desorientado”, expresó. El médico afirmó que el informe médico del paciente luego confirmó que padecía de una cardiopatía de relevancia.

Por otro lado, Lotocki también aseguró que en su centro médico estaban disponibles todos los utensilios necesarios para atender al paciente y a proceder a su respiración mecánica en contraposición a los que indicó la querella. En este momento, el sospechoso se encuentra privado de su libertad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.