comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: habló su esposa y dijo que el médico está “sereno y calmado”

Se trata de Majo Favarón quien defendió el accionar de su esposo Aníbal Lotocki en el marco de la causa por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en 2021 en un centro médico de Caballito que lideraba el excirujano.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aníbal Lotocki sigue en juicio por la muerte de un paciente de 50 años, ocurrida en 2021.
Aníbal Lotocki sigue en juicio por la muerte de un paciente de 50 años, ocurrida en 2021. Foto: Noticias Argentinas
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Desde inicios del mes de agosto, Aníbal Lotocki se enfrenta al juicio por la muerte de Cristian Zárate, ocurrida en abril del 2021 en el Centro Médico Conde (CEMCO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Esta semana, el excirujano, quien también es investigado por el fallecimiento de Silvina Luna, se dispuso a declarar sobre los hechos acontecidos en su clínica, pese a que al inicio se había negado a hacerlo.

Al mismo tiempo, su esposa Majo Favarón defendió el accionar de su marido y aseguró que el debate oral y público analiza el desempeño de otras seis personas y no solo del médico.

En tanto, la mujer aseguró que ve a Lotocki “sereno y calmado” respecto del proceso judicial. “Él está tranquilo y no operó solo en ese momento. Estuvo acompañado de seis personas más”, manifestó.

Contenido Recomendado

Aníbal Lotocki preso:ordenan la detención del cirujano en la causa por “estafa y lesiones graves” contra Silvina Luna

Aníbal Lotocki preso: ordenan la detención del cirujano en la causa por “estafa y lesiones graves” contra Silvina Luna

Caso Silvina Luna:la Junta médica confirmó que el producto que usó Aníbal Lotocki complicó los riñones de la modelo

Caso Silvina Luna: la Junta médica confirmó que el producto que usó Aníbal Lotocki complicó los riñones de la modelo

Qué dijo la esposa de Aníbal Lotocki sobre la causa judicial

Majo Favorón también se refirió al estado en el que se encontraba el centro de salud a la hora de la operación y habló sobre el área de emergencias en terapia intensiva que no estaba dispuesto dentro de CEMECO.

Aníbal Lotocki sigue en juicio por la muerte de un paciente
Majo Favarón, su esposa, defendió su accionar durante la operación de Zárate. Foto: Noticias Argentinas

La mujer afirmó, en diálogo con TN, que la clínica tenía un servicio aparte de este tipo “como hacen muchos centros de salud”. En este sentido, agregó que la emergencia se pidió correctamente, pero desde ese lugar enviaron el “vehículo equivocado”. Sin embargo, según palabras de Favarón, este elemento no fue investigado por los fiscales del caso y no se incluyó en el expediente judicial.

La muerte de Cristian Zárate: cómo ocurrió el hecho

El 15 de abril de 2021 Rodofo Christian Zárate fue internado en la clínica de Aníbal Lotocki para someterse a una operación quirúrgica. No obstante, a la mañana del día siguiente, el paciente tuvo una complicación y finalmente falleció en las instalaciones del Centro Médico Conde (CEMECO).

Por este hecho, Lotocki está imputado por el delito “homicidio simple” y está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. Por la muerte de Zárate, además, cuenta con prisión preventiva luego de que se considerara un potencial riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa.

La declaración de Aníbal Lotocki en el juicio

Este martes el excirujano declaró ante los magistrados del Tribunal y habló sobre lo ocurrido el día de la muerte del paciente. Lotocki precisó que “se presentó como un paciente sano” y que, además, había sido recomendado al lugar por amigos.

Aníbal Lotocki sigue en juicio por la muerte de un paciente
Aníbal Lotocki está imputado por el delito de "homicidio simple" en el marco de la causa por la muerte de Cristian Zárate. Foto: Noticias Argentinas

Dijo que no tenía problemas de salud. Pero después de operarlo volví a la sala y noté que tenía síntomas de confusión, estaba como desorientado”, expresó. El médico afirmó que el informe médico del paciente luego confirmó que padecía de una cardiopatía de relevancia.

Por otro lado, Lotocki también aseguró que en su centro médico estaban disponibles todos los utensilios necesarios para atender al paciente y a proceder a su respiración mecánica en contraposición a los que indicó la querella. En este momento, el sospechoso se encuentra privado de su libertad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Aníbal LotockiJuicioMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Fue a operarse la rodilla y terminó abusada por el anestesiólogo:el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima con casi $100.000.000

    Fue a operarse la rodilla y terminó abusada por el anestesiólogo: el Hospital Italiano deberá indemnizar a la víctima con casi $100.000.000

  2. Impactante video:dos delincuentes intentaron robarle la cartera a una mujer y terminó arrastrada 30 metros en Chaco

    Impactante video: dos delincuentes intentaron robarle la cartera a una mujer y terminó arrastrada 30 metros en Chaco

  3. Castigos, latigazos y privación de la libertad:la historia de la mujer que sufrió los peores abusos en un convento de monjas de Entre Ríos

    Castigos, latigazos y privación de la libertad: la historia de la mujer que sufrió los peores abusos en un convento de monjas de Entre Ríos

  4. El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

    El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

  5. Video:así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

    Video: así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente