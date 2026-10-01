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Horror en Berazategui: encontraron muerta a una nena de 11 años y su familia fue detenida

El hallazgo se produjo cerca de las 2 de la madrugada en un domicilio situado en la calle 19, entre 115 y 116, tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona sin signos vitales.

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Los detenidos por la muerte de la menor de edad
Los detenidos por la muerte de la menor de edad Foto: Policía
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Una menor de 11 años fue hallada muerta en su casa de la localidad bonaerense de Berazategui y su familia fue detenida luego de que, en primera instancia, se detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas zonas del cuerpo y de abuso.

El caso se conoció cuando un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo sin vida en su casa de Nerea Geraldine Pereira, de 11 años, lo que motivó el arribo de personal del Comando de Patrullas hasta la vivienda ubicada en la calle 19, entre 115 y 116, en Berazategui.

En el domicilio los agentes se entrevistaron con la abuela de la niña, identificada como Mónica Villalba, quien dijo haberla encontrado ahorcada en el baño, según confirmaron fuentes del caso.

Giro sorpresivo en la investigación

Al comienzo de la pesquisa se creyó que se trataba de un suicidio, hasta que la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N°3 de Berazategui, tuvo acceso al resultado preliminar de la autopsia.

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Conforme a las diligencias practicadas, se estableció que la menor presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas zonas de la espalda, signos de hemorragia interna y lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data.

Con el resultado obtenido, se ordenaron allanamientos de urgencia en los domicilios del entorno de la víctima, procediendo a la detención de su familia, la madre, la abuela y los dos tíos maternos.

Los detenidos son: Rocío Pereira, la madre; Mónica Villalba, la abuela y los dos tíos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

En primera instancia la causa estaba caratulada como averiguación de causales de muerte, pero la fiscal dispuso el cambio por el delito de abandono de persona seguido de muerte, aunque podría haber una nueva modificación.

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