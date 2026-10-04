Trabajan en inteligencia de la Policía Federal y los detuvieron por robo, pero había sido un error

Dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal fueron detenidos y acusados de integrar una banda de escruchantes, pero ya recuperaron su libertado porque todo fue un error. Foto: Policía bonaerense.

Una pareja que trabaja en el Escalafón de Inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenida la semana pasada, acusada de participar en un robo bajo la modalidad “escruche” en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. Sin embargo, ambos recuperaron la libertad luego de que la investigación determinara que no tenían relación con el hecho.

Se trata de D. G. P., de 45 años, y A. L. C., de 43, quienes permanecieron detenidos durante 72 y 48 horas, respectivamente. Además, sus viviendas fueron allanadas y les secuestraron dinero, celulares, armas y municiones.

El abogado defensor de la pareja, Facundo Orazi, explicó a La Nación que la situación pudo esclarecerse gracias al trabajo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín: “Por suerte se pudo esclarecer todo gracias al trabajo profesional de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de San Martín, que en un tiempo muy breve logró acreditar la ajenidad de mis defendidos con el hecho investigado”, señaló el letrado.

El robo que derivó en la detención de los policías

La investigación se inició a partir de un robo ocurrido el pasado 11 de julio en una vivienda ubicada sobre Segundo Sombra al 5500, en Villa Bosch.

Según habían informado fuentes oficiales, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar el vehículo que habría sido utilizado por los delincuentes: un Volkswagen Vento que, de acuerdo con la investigación inicial, contaba con el apoyo de un segundo auto.

A partir de tareas de vigilancia y distintos trabajos de campo, los investigadores lograron interceptar el Vento en San Miguel. En ese momento, el vehículo era abordado por los dos integrantes de la Policía Federal que posteriormente quedaron vinculados a la causa.

Dos efectivos de Inteligencia de la Policía Federal fueron detenidos y acusados de integrar una banda de escruchantes. Foto: Policía bonaerense.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron elementos que permitieron determinar que la pareja no había participado del robo, ya que el día que sucedió ambos estaban en la casa de unos amigos, ubicada en Colegiales, donde compartían un asado y miraban el partido de la Selección argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La información fue incorporada a la investigación y, según explicó el abogado, permitió establecer que la pareja era ajena al hecho que se les atribuía. Tras permanecer detenidos durante tres días en el caso del hombre y dos en el de la mujer, ambos recuperaron la libertad.

Según trascendió, la pareja nunca sufrió el robo de la patente de su Volkswagen Vento, por lo que la principal hipótesis es que los delincuentes habrían visto el vehículo estacionado, tomado nota de su dominio y utilizado esos datos para colocarlos en otro auto de la misma marca y modelo.

Allanamiento, armas y dinero secuestrado

Durante la investigación también se realizó un allanamiento en la vivienda de la pareja, ubicada en Bella Vista.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron 2.400 dólares, 110 euros, teléfonos celulares, siete armas de fuego y municiones de distintos calibres.

Con la liberación de ambos, además, les fueron restituidos el Volkswagen Vento y otras pertenencias que habían sido secuestradas durante los procedimientos.

La defensa sostuvo que la investigación permitió establecer en un corto período que los dos policías federales no tenían relación con el robo por el que habían sido detenidos.