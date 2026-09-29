Quién es Christa Pike, la mujer de 50 años que será ejecutada en Tennessee por primera vez en más de 200 años

Christa Pike, la mujer que será ejecutada en Estados Unidos. Foto: WPLN News

Recién iniciaba el año 1995. Era la noche del 12 de enero en el condado de Knoxville, en Tennessee, Estados Unidos, cuando Christa Pike, por entonces de 18 años, su novio, Tadaryl Shipp (17), Shadolla Peterson y Colleen Slemmer (19), todos estudiantes del Job Corps Center decidieron salir por la ciudad.

Según la versión de Pike, se dirigieron a una zona cercana al campus de la Universidad. Una vez en el lugar, Pike se desquitó con Slemmer y comenzó a golpearla. De acuerdo a lo que luego declaró, creía que la joven estaba interesada en su novio y por un ataque de celos se ensañó con ella. Segundos más tarde, Shipp también empezó a torturar a la víctima hasta que finalmente ambos la asesinaron brutalmente en ese terreno baldío.

La autopsia indicó que el cuerpo de Slemmer tenía severos cortes en el cuello. A su vez, se hallaron golpes en la cabeza con elementos contundentes como piedras y rocas que se localizaron en esa área. Pero el salvajismo de ambos adolescentes no quedó ahí. Slemmer le habría tatuado a su compañera un símbolo satánico en el pecho.

Según la versión de la asesina, mató a Colleen por un "ataque de celos desesperado" Foto: BBC

La mediatización del caso por el crimen cometido por Christa Pike y Tadaryl Shipp

En la mañana del 13 de enero de 1995, un guardaparques de la Universidad de Tennessee halló los restos de la joven y rápidamente llamó a la Policía que se hizo presentes en el lugar para realizar los primeros peritajes en la escena del crimen.

La investigación y la captura de los sospechosos se dio casi inmediatamente después. Es que la propia Pike se dirigió a la Comisaría para confesar su responsabilidad en el crimen.

El juicio se llevó a cabo en marzo de 1996. Foto: BBC

Asimismo, también brindó a las autoridades los nombres de su novio y de Shadolla Peterson cómo cómplices en el homicidio. Los tres fueron llevados a juicio pero no recibieron las mismas condenas. En el caso de Peterson, de hecho, solo fue condenada por un cargo de encubrimiento ya que colaboró activamente con la Fiscalía en la investigación.

El juicio contra Christa Pike

El juicio por el crimen de Colleen Slemmer comenzó en marzo de 1995, poco después de cumplirse un año del asesinato. El debate oral y público se convirtió en la noticia más mediatizada por aquellos años. El asesinato de una adolescente en manos de otros tres adolescentes había conmocionado a los vecinos de la comunidad que no podían creer la crueldad con la que se había ejecutado el homicidio.

Finalmente, el 22 de marzo de 1996, el Tribunal de Tennessee condenó a Pike por el delito de “asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado”. Pero eso no fue todo. Los magistrados consideraron que la brutal tortura a la que se había sometido a Slemmer era suficiente para sentenciar a Christa Pike, de 19 años, a la pena de muerte.

En tanto, su novio, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años al momento del hecho, fue condenado a la pena de prisión perpetua con posibilidad de acceder a la libertad condicional.

Colleen Slemmer, la víctima de 19 años. Foto: BBC

A partir de ese momento, la defensa de Christa Pike intentó todos los recursos judiciales posibles para apelar a la pena de muerte incluso hasta el año 2017. Sin embargo, no hubo caso. La Justicia de Estados Unidos dejó firme la sentencia y no hicieron lugar a ninguno de los cambios que proponían los abogados de la asesina.

Tampoco aceptaron la clemencia que pedían. Los letrados sostenían en sus fallos que Pike no se desentendía de su responsabilidad en el crimen, sabía que era culpable. Pero los abogados manifestaban a la Justicia que era preciso entender que Pike había tenido una infancia problemática que incluyeron una serie de abusos sexuales desde los 11 hasta los 17 años y que padecía de un trastorno mental no tratado correctamente.

En una de sus últimas comunicaciones, Pike incluso le pidió perdón a los padres de Slemmer por lo que había hecho. “En ese momento no me di cuenta de lo que había hecho, de la gravedad de lo que había ocasionado. Tenía 18 años con una enfermedad mental. Me repugna pensar que fui capaz de cometer un crimen así”, precisó.

Christa Pike ahora tiene 50 años y será ejecutada este miércoles. Foto: BBC

Cuándo ejecutarán a Christa Pike en Tennessee

La primera y última mujer que fue ejecutada en la ciudad de Tennessee ocurrió en 1820. Christa Pike, de 50 años actualmente, se convertirá en la segunda después de más de dos siglos. La ejecución será a través de una inyección letal y está prevista para este miércoles 30 de septiembre a las 10 de la mañana (hora Estados Unidos).

La madre de Colleen Slemmer, May Martínez, aseguró a la prensa que está de acuerdo con que se lleve a cabo la ejecución contra Pike. “Cometió un crimen y debe pagar. Quiero que sufra como sufrió mi hija ese día. No hay un día en que no piense en mi hija Colleen”, afirmó.