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El gato de su vecina entraba a su jardín, reclamó 5.700 euros y la Justicia tomó una curiosa decisión

El tribunal de Béziers consideró que no se pudo probar que el felino ingresó todas las veces denunciadas y descartó imponer sanciones más altas.

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El gato de su vecina entraba a su jardín, reclamó 5.700 euros y la Justicia tomó una curiosa decisión
El gato de su vecina entraba a su jardín, reclamó 5.700 euros y la Justicia tomó una curiosa decisión Foto: Gemini
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Un conflicto insólito entre vecinos de la ciudad de Agde, en el sur de Francia, terminó en los tribunales por las visitas de un gato llamado Rémi. El felino, de pelaje rojizo, solía cruzar al jardín de la casa de al lado y generó una disputa que se extendió por más de dos años.

La dueña de Rémi, Dominique Valdès, una artista de 65 años, fue denunciada por un vecino jubilado que aseguró que el gato ingresaba reiteradamente a su propiedad, hacía sus necesidades y hasta orinó sobre una funda de edredón dentro de la vivienda. El hombre reclamó una indemnización de 5700 euros por los supuestos daños y molestias.

El fallo judicial y la reducción de la sanción

En enero de 2025, el tribunal civil de Béziers condenó a Valdès a pagar 450 euros por daños y 800 euros en gastos judiciales. Además, le ordenó evitar que el gato volviera a entrar al terreno del vecino, bajo amenaza de una multa de 30 euros por cada día de incumplimiento.

Sin embargo, el conflicto continuó. El vecino sostuvo que las visitas de Rémi no cesaron y volvió a la Justicia para exigir la aplicación de las multas, reclamando un total de 5700 euros por las nuevas incursiones del animal.

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El gato de su vecina entraba a su jardín, reclamó 5.700 euros y la Justicia tomó una curiosa decisión
El gato de su vecina entraba a su jardín, reclamó 5.700 euros y la Justicia tomó una curiosa decisión Foto: Gemini

El 7 de abril de 2026, el juez de ejecución del tribunal resolvió que las fotografías presentadas como prueba no permitían identificar con certeza a Rémi en todos los casos. Solo se pudo acreditar que el gato ingresó a la propiedad durante 12 días, por lo que la sanción acumulada se redujo a 100 euros.

El argumento del tribunal y la situación de la dueña

El magistrado tuvo en cuenta la dificultad de controlar los movimientos de un gato y consideró que entrar en otras propiedades es un comportamiento habitual en estos animales. Impedirlo por completo, según el fallo, podría requerir medidas que afecten el bienestar del felino, por lo que no impuso nuevas multas diarias.

A pesar de la reducción de la sanción, la Justicia aclaró que la dueña sigue obligada a intentar evitar que Rémi ingrese al jardín del vecino. El tribunal advirtió que el hombre puede iniciar otra acción judicial si considera que los perjuicios continúan.

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