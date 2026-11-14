Explosión en Lanús: vecinos denuncian que un hombre permanece desaparecido y que hubo otra fuga de gas

Explosión en Lanús: vecinos denuncian una nueva fuga de gas. Foto: Captura

Luego de la explosión en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, que tuvo lugar en la mañana de este viernes 13 de noviembre en las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, los vecinos se acaban de convocar en esta esquina para denunciar que, en las últimas horas, “hubo otra fuga de gas”.

También aseguraron que, hasta el día de hoy, todavía hay un hombre que permanece desaparecido por el siniestro que se produjo luego de que una máquina rompiera un caño de gas. De acuerdo a los testimonios de los manifestantes, se trataría de un operario de la empresa MetroGas.

Guillermo, amigo de Marcelo Díaz (47), sostuvo en diálogo con TN, que el hombre aún no ha aparecido y que su familia se encuentra pasando un momento de “ extrema preocupación”. “Hasta el momento hay una persona desaparecida y él no aparece. La empresa ningunea a la familia”, expresó.

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