Tras el apoyo de Estados Unidos, el Gobierno convocó al Consejo de Mayo

Luego de haber cosechado el respaldo de Estados Unidos, el Gobierno reeditará el Consejo de Mayo, cuya reunión tendrá lugar el lunes 29 de septiembre a las 10 en el Salón de los Escudos de Casa Rosada bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Francos recibirá a los representantes de cada actor social con la intención de avanzar en los 10 puntos del Pacto de Mayo firmando en Tucumán.

De esta forma, asistirán a la convocatoria prevista para la mañana de dicha jornada los seis consejeros que representan al Poder Ejecutivo, al Legislativo, las provincias firmantes, organizaciones sindicales y entidades empresariales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistirá por parte del Poder Ejecutivo mientras que el interlocutor de las provincias será el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La cara del Senado será Carolina Losada y la de Diputados el legislador del PRO Cristian Ritondo. Por su parte, por las organizaciones sindicales de tercer grado asistirá el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Qué temas tratará el Consejo de Mayo

Esta será la tercera reunión del organismo que trabaja en un informe final que aspira a presentar durante el mes de diciembre en el Congreso. En los primeros tres encuentros el temario giró en torno a la reforma laboral y a la educación.

Entre los ítems acordados figuran además la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público en torno al 25% del PBI; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; y una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y respete a quienes aportaron.

Además, el Pacto de Mayo incluye la vuelta a la discusión de la coparticipación federal de impuestos; el compromiso en las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país y la apertura al comercio internacional.