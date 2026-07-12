Argentina vs Inglaterra en Mundiales: del Gol del Siglo a la semifinal que puede volver a cambiar la historia

Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986 Foto: Wikipedia

La Copa del Mundo vuelve a poner frente a frente a dos selecciones que no necesitan demasiada presentación para encender la memoria del fútbol. Argentina e Inglaterra se medirán en la semifinal del Mundial 2026, en un cruce que se jugará el miércoles 15 de julio y que promete paralizar al planeta deportivo por todo lo que representa dentro y fuera de la cancha. La Selección Argentina superó a Suiza y consiguió su lugar entre los cuatro mejores, mientras que Inglaterra eliminó a Noruega y también sacó boleto para una instancia cargada de historia.

El partido será mucho más que una semifinal. Será el sexto capítulo mundialista de una rivalidad que atravesó décadas, generaciones, polémicas, goles inolvidables y heridas deportivas que todavía forman parte del relato popular. Argentina vs Inglaterra es uno de esos cruces que exceden los números: cada antecedente dejó una marca profunda en la historia de los Mundiales.

Argentina e Inglaterra, otra vez cara a cara por un lugar en la final

La semifinal del Mundial 2026 aparece como un nuevo episodio de una saga que comenzó en 1962 y que tuvo momentos decisivos en 1966, 1986, 1998 y 2002. Esta vez, el premio será enorme: un lugar en la final de la Copa del Mundo. Según el calendario informado por medios deportivos, el encuentro se disputará en Atlanta, con horario previsto para las 16 de Argentina.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Francia y España, por lo que el ganador de Argentina-Inglaterra conocerá allí a su posible rival en la gran definición. Para la Albiceleste, el desafío llega con el peso de defender la corona obtenida en Qatar 2022; para los ingleses, con la ilusión de volver a una final mundialista y romper una espera que se extiende desde 1966.

Chile 1962: el primer antecedente mundialista

El primer cruce entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo fue en Chile 1962, por la fase de grupos. El partido se jugó el 2 de junio en Rancagua y terminó con triunfo inglés por 3-1. Aquel encuentro abrió una serie que, con el paso de los años, se transformaría en una de las rivalidades más potentes del fútbol internacional.

Argentina vs Inglaterra en 1962 Foto: Wikipedia

Todavía no existía la carga simbólica que tomaría el duelo más adelante, pero Inglaterra logró imponer condiciones y se quedó con la primera victoria del historial mundialista ante la Argentina.

Wembley 1966: la expulsión de Rattín y una herida histórica

Cuatro años más tarde llegó uno de los partidos más recordados. En el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina enfrentó al local en cuartos de final, en el mítico Wembley. El seleccionado inglés ganó 1-0 con gol de Geoff Hurst y luego terminaría consagrándose campeón del mundo.

Argentina vs Inglaterra en 1966 Foto: Wikipedia

Pero la imagen que quedó para siempre fue la expulsión de Antonio Rattín, capitán argentino, en una decisión que generó bronca, polémica y una sensación de injusticia que marcó a fuego la rivalidad. Desde entonces, Argentina-Inglaterra dejó de ser un simple duelo mundialista para convertirse en un partido con historia propia.

México 1986: Maradona cambió la historia para siempre

El capítulo más famoso llegó el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca. Argentina e Inglaterra se enfrentaron por los cuartos de final del Mundial de México y Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más impactantes de la historia del deporte. La Selección ganó 2-1 con dos goles del Diez.

Maradona contra los ingleses Foto: Wikipedia

El primero fue la célebre Mano de Dios. El segundo, el Gol del Siglo: una corrida inolvidable desde campo propio, dejando rivales en el camino hasta definir ante Peter Shilton. Ese partido se transformó en símbolo de revancha deportiva y en una obra maestra del fútbol mundial. Argentina, además, terminaría levantando la Copa del Mundo de 1986.

Francia 1998: penales, tensión y otra noche inolvidable

El cuarto enfrentamiento llegó en Francia 1998, por los octavos de final. Fue un partidazo: Argentina e Inglaterra empataron 2-2 después del tiempo reglamentario y el alargue, y la Albiceleste avanzó por penales con un 4-3 que todavía se recuerda como una de las noches más intensas de la Selección.

Argentina vs Inglaterra en 1998 Foto: Wikipedia

Aquel duelo tuvo goles, dramatismo y una imagen que recorrió el mundo: la expulsión de David Beckham tras un cruce con Diego Simeone. Para Argentina, fue una clasificación con sabor especial. Para Inglaterra, otra eliminación dolorosa ante un rival que ya tenía peso de clásico mundialista.

Corea-Japón 2002: Beckham tuvo revancha

El último antecedente entre ambas selecciones en Mundiales fue en Corea-Japón 2002, por la fase de grupos. Inglaterra ganó 1-0 con un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha personal después de lo ocurrido cuatro años antes.

Argentina vs Inglaterra en 2002 Foto: Wikipedia

Para Argentina, aquella derrota fue un golpe durísimo. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegaba como candidato, pero terminó eliminado en primera ronda. Para Inglaterra, en cambio, fue un triunfo con un valor emocional enorme.

Una semifinal con aroma a clásico mundial

Hasta ahora, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Mundiales: tres triunfos ingleses, una victoria argentina y un empate con clasificación albiceleste por penales. Sin embargo, el historial no alcanza para explicar lo que significa este duelo.

La semifinal del Mundial 2026 reactiva una rivalidad que combina fútbol, memoria, orgullo y épica. Argentina buscará meterse en otra final del mundo, mientras que Inglaterra intentará derribar a un rival que forma parte de sus capítulos más tensos en la Copa.

Porque cada vez que Argentina e Inglaterra se cruzan en un Mundial, no solo se juega un partido. Se vuelve a escribir una parte de la historia grande del fútbol.