Qué le pasó a Lionel Messi debajo del ojo durante Argentina vs Suiza: la imagen que preocupó a todos

Messi vs Suiza Foto: REUTERS

Lionel Messi volvió a ser protagonista en un partido cargado de tensión para la Selección argentina. Durante el cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una imagen encendió las alarmas entre los hinchas: el capitán apareció con una herida visible debajo del ojo derecho y algo de sangre en el rostro. El episodio ocurrió en el segundo tiempo, después de una acción de juego en la que recibió un impacto cerca del párpado.

La foto de Messi que preocupó a los hinchas argentinos

En un partido decisivo, donde cada detalle se vive con máxima tensión, la imagen de Lionel Messi con un corte debajo del ojo derecho generó preocupación inmediata. Las cámaras de la transmisión enfocaron al capitán de la Selección argentina mientras era asistido por el cuerpo médico, y rápidamente la escena se volvió tema de conversación entre los fanáticos.

Messi vs Suiza Foto: Reuters

La herida se produjo en una zona sensible del rostro, muy cerca del ojo, por lo que la primera reacción de muchos fue preguntarse si el golpe podía impedirle continuar en el partido. Sin embargo, pese al susto inicial, Messi pudo seguir jugando y no pidió el cambio tras recibir atención médica.

Qué le pasó a Messi debajo del ojo ante Suiza

El corte que sufrió Messi se originó en una disputa de pelota durante el segundo tiempo. En esa acción, el delantero argentino recibió un golpe en el rostro por parte de Granit Xhaka, futbolista de la Selección de Suiza. El impacto le provocó una pequeña herida en el párpado derecho, que comenzó a sangrar y obligó a la intervención rápida de los médicos.

A pesar de la imagen impactante, la lesión no pareció revestir gravedad. El cuerpo médico de la Selección argentina actuó de inmediato para controlar el sangrado y revisar la zona afectada. Una vez asistido, Messi regresó al juego sin mayores inconvenientes, algo que llevó tranquilidad al banco de suplentes y a millones de hinchas que seguían el encuentro.

Por qué no salió reemplazado Lionel Messi

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que, pese al corte, Messi decidió continuar en cancha. En partidos de eliminación directa, cualquier molestia física puede convertirse en un problema, pero el capitán argentino mostró una vez más su carácter competitivo y siguió liderando al equipo de Lionel Scaloni.

Messi vs Suiza Foto: REUTERS

La situación fue controlada rápidamente y, según se observó durante la transmisión, el corte no impidió que el futbolista se mantuviera activo en el desarrollo del partido. En principio, la lesión solo requirió una asistencia breve para detener el sangrado y permitir que el jugador continuara.

La reacción de los hinchas al ver sangre en el rostro de Messi

La preocupación se multiplicó en redes sociales apenas se vio a Messi con sangre debajo del ojo. En cuestión de minutos, los hinchas argentinos comenzaron a comentar la jugada, compartir capturas de la transmisión y preguntarse qué había pasado.

La sensibilidad alrededor del estado físico de Messi no es casual: cada gesto, golpe o molestia del capitán genera repercusión inmediata, especialmente en una instancia tan importante como los cuartos de final de un Mundial. Para la Selección argentina, su presencia no solo representa jerarquía futbolística, sino también liderazgo emocional dentro de la cancha.

Messi, líder incluso con el golpe en el rostro

Más allá del susto, el episodio dejó otra muestra del compromiso de Messi con la Selección argentina. El golpe pudo haber generado dudas, pero el capitán eligió seguir y mantenerse dentro del partido en un momento clave.

Su continuidad fue una señal positiva para el equipo y para los hinchas. Messi siguió participando del juego, dando indicaciones y acompañando cada avance argentino, aun con la marca visible debajo del ojo derecho.

¿La lesión de Messi fue grave?

De acuerdo con lo visto durante el encuentro, el corte no habría sido de gravedad. La herida fue tratada en el momento y no obligó al capitán argentino a abandonar el campo de juego. Si bien cualquier golpe cerca del ojo requiere atención, la rápida respuesta médica permitió que el futbolista continuara sin mayores complicaciones.

En estos casos, los médicos suelen revisar si hay sangrado persistente, inflamación importante o dificultad visual. En el caso de Messi, el partido siguió con normalidad para él después de la asistencia, lo que llevó tranquilidad al cuerpo técnico.

La imagen que marcó el partido entre Argentina y Suiza

El cruce ante Suiza ya tenía todos los condimentos de un duelo mundialista de alto voltaje, pero la imagen de Messi con el rostro marcado sumó dramatismo a la noche. El capitán argentino volvió a quedar en el centro de la escena, no solo por su fútbol, sino también por la incertidumbre que generó el golpe.

Finalmente, el episodio quedó como uno de los momentos más comentados del partido. El susto fue grande, pero la respuesta de Messi dentro de la cancha llevó alivio: recibió atención, se recuperó rápidamente y continuó jugando en un encuentro clave para la Selección argentina.