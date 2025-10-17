“Me interrumpe”: el inesperado cruce de Milei con Trebucq en vivo

Javier Milei fue entrevistado por Esteban Trebucq. El tenso momento que se generó en vivo entre el presidente y el conductor en vivo por LN+.

El conductor lo entrevistó en su programa emitido por LN+- Foto: Captura de pantalla a LN+

Javier Milei viene de brindar dos entrevistas luego de su visita a Donald Trump en Estados Unidos: una fue a Eduardo Feinmann y la más reciente con Esteban “El Pelado” Trebucq, con quien tuvo un tenso ida y vuelta en un momento de la nota. “Le estoy tratando de explicar”, advirtió molesto el presidente argentino.

El jueves 16 de octubre, Milei visitó los estudios de LN+ para la entrevista con Trebucq. Uno de los momentos de la nota estuvo marcado por la declaración de Donald Trump antes del almuerzo entre comitivas argentinas y estadounidenses: la periodista argentina de TN, Nieves Zuberbühler, le preguntó al presidente de Estados Unidos si la cooperación con Argentina depende de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Javier Milei en Estados Unidos. Foto: EFE

El cruce de Milei y Trebucq en LN+

“La malinterpretación maliciosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del Gobierno porque están muy interesados por problemas que tienen en su mercado”, lanzó. “El presidente marcó 2025...″, aseveró Trebucq.

“No, no... a ver, yo le explico algo. Usted a la frase la tiene que tomar en el contexto donde usted está trabajando”, dijo Milei. “¿Usted dice que hablaba del modelo?“, preguntó el periodista.

“Yo ahora le voy a explicar lo que dijo. Lo voy a hacer desde el posteo de Truth donde hizo la aclaración”, siguió el líder de La Libertad Avanza. “Sí, pero dijo medio término ahí el presidente”, volvió a aclarar Trebucq.

El presidente fue entrevistado por Trebucq en LN+.

“¿Me puede...? Sino agarre y haga la interpretación de la periodista de Clarín, listo. Que busca operar porque el Grupo Clarín tiene problemas y le gusta estafar a la gente", soltó enojado.

“Discúlpeme, no le di esa interpretación, presidente. Yo le digo lo que leí yo, pero lo quiero escuchar a usted”, apaciguó el conductor. “Hablemos en serio, porque sino yo le estoy tratando de explicar, me interrumpe, no me deja explicarle...”, reprochó Milei, quien siguió con el ritmo de la entrevista.