Irán acusa a Estados Unidos de romper el alto el fuego y advierte por una peligrosa escalada en Medio Oriente

Bombardeo de Estados Unidos sobre Irán. Foto: X

El gobierno de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de haber destruido de hecho las bases del acuerdo de cese de hostilidades vigente desde abril, tras los recientes bombardeos sobre su territorio. Desde Teherán sostuvieron que las acciones militares estadounidenses comprometen seriamente cualquier intento de mantener la tregua y advirtieron que Washington será responsable de las consecuencias que puedan derivarse de la escalada.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció que los ataques constituyen una grave vulneración del derecho internacional y de los principios que protegen la soberanía de los Estados. Según la cancillería iraní, las operaciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en las últimas horas socavan el entendimiento alcanzado el 8 de abril y vuelven inviable, en los hechos, la continuidad del alto el fuego.

Los ataques de EEUU dejaron “sin efecto” al alto el fuego

El gobierno de Irán aseguró este jueves que los recientes ataques lanzados por Estados Unidos contra su territorio dejaron “sin efecto en la práctica” el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y responsabilizó a Washington por las consecuencias que pueda generar la nueva escalada de tensión en Medio Oriente.

Por ello, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní se calificó a los bombardeos estadounidenses como “ilegales y criminales”.

“Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, señaló la cancillería iraní.

La declaración llega después de una nueva serie de ataques estadounidenses contra instalaciones y objetivos vinculados a la infraestructura militar iraní. Según Washington, las operaciones forman parte de una respuesta a recientes acciones atribuidas a Teherán en la región del Golfo Pérsico, mientras que Irán sostiene que se trata de una agresión injustificada.

Las autoridades iraníes afirmaron además que Estados Unidos deberá asumir la responsabilidad por las “peligrosas consecuencias” derivadas de estas acciones militares. Aunque Teherán no anunció formalmente la ruptura del acuerdo, consideró que el entendimiento alcanzado hace dos meses perdió validez práctica tras los últimos acontecimientos.

Irán afirma que quedó "sin efecto" el alto el fuego con EE.UU. Foto: Grok.

El alto el fuego del 8 de abril había sido establecido luego de semanas de enfrentamientos que involucraron ataques cruzados y una fuerte tensión regional. Sin embargo, durante las últimas semanas ambas partes intercambiaron acusaciones de incumplimientos y violaciones de la tregua, mientras continuaban las negociaciones indirectas para alcanzar un acuerdo más amplio.

La nueva crisis amenaza con complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor. Diversos actores internacionales, entre ellos la ONU y varios países de la región, reclamaron en los últimos días una reducción de las hostilidades y el regreso al diálogo para impedir que el conflicto derive en un enfrentamiento de mayor alcance.