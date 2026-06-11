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Mundial 2026: cómo será la apertura de la Copa del Mundo y qué artistas se presentarán

El arranque del Mundial estará acompañado por un show artístico donde asistirán reconocidos artistas de América Latina. Todos los detalles, en la nota.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Trofeo del Mundial.
Trofeo del Mundial. Foto: FIFA
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La espera terminó y el Mundial 2026 ya está en marcha. La Copa del Mundo más grande de la historia contará con la participación de 48 selecciones y se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El inicio tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de momentos inolvidables del fútbol mundial.

La ceremonia inaugural comienza este jueves a las 14:30 y estará acompañada por un show artístico que dará paso al primer encuentro del torneo. Millones de fanáticos seguirán el inicio de una competencia que se extenderá durante poco más de un mes y finalizará con la gran final el 19 de julio.

Qué artistas estarán en el show de apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contará con un show de música de primer nivel que buscará representar la diversidad cultural de los tres países anfitriones. La gran figura será Shakira, quien interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”.

Además, en el escenario del Estadio Azteca se presentarán reconocidos artistas de América Latina como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

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El show comenzará aproximadamente una hora y media antes del partido entre México y Sudáfrica y combinará música, danza, tecnología y referencias a la cultura mexicana, en un festejo que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

Shakira interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo “Dai Dai”. Foto: REUTERS

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 y cuál será el primer partido

Para Argentina, la ceremonia de apertura está programada para las 14:30 y se espera que tenga una duración de aproximadamente 90 minutos. Luego, desde las 16:00, se disputará el partido inaugural.

El encuentro que abrirá oficialmente la Copa del Mundo será entre la selección de México y Sudáfrica. El duelo se jugará en el Estadio Azteca, una de las sedes más emblemáticas del certamen.

México vs. Sudáfrica, primer partido del Mundial 2026. Foto: FIFA

Además del choque entre mexicanos y sudafricanos, la jornada inaugural tendrá otro encuentro:

  • México vs. Sudáfrica – 16:00 (hora de Argentina)
  • Corea del Sur vs. República Checa – 23:00 (hora de Argentina)

Un Mundial histórico

La edición 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones, lo que elevará la cantidad de partidos a 104. Además, será la primera Copa del Mundo organizada por tres países en simultáneo, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con más equipos, más encuentros y nuevas ciudades anfitrionas, el Mundial 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes y convocantes de todos los tiempos.

Mundial 2026Inauguración
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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