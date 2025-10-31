Milanesa, pasta o asado: qué van a cenar Milei y Macri en la Quinta de Olivos

Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, Milei y Macri pautaron un encuentro para discutir ideas y alianzas. Cuál va a ser el menú, de acuerdo a lo revelado por el expresidente.

Se reunirán en Olivos el viernes 31 a la noche. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei recibirá a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos a pocos días de las elecciones legislativas que ganó La Libertad Avanza. El presidente del PRO dijo que “aceptó a que vaya y le diga lo que pienso” y le puso un tono distendido a la reunión al revelar cuál será el menú que van a cenar.

El objetivo del encuentro será cotejar ideas de cara a la segunda etapa de la gestión de Javier Milei, dado que Macri mostró predisposición para colaborar con la agenda del Ejecutivo. Los temas de agenda que se pondrán sobre la mesa se darán en el marco de la reconfiguración del Gabinete y la proyección de una nueva reforma laboral y tributaria.

Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA.

Qué va a cenar Milei y Macri en Olivos

Acompañado de Karina Milei, el presidente programó la reunión para el mediodía del viernes 31 de octubre, aunque luego se postergó para la noche. "En algunas horas me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso", contó Macri sobre el menú del cual se desconoce cuál será la guarnición y bebida de por medio.

Reunión de Milei y Macri: los cruces y acercamientos que mantuvieron durante el 2025

Durante el 2025, Macri se mostró crítico con el gobierno de Milei y no dudó en expresarlo en distintos canales de comunicación. En mayo de 2025, por ejemplo, dijo: “No subieron un solo lugar en el ranking de transparencia“.

“Él me habló de un proyecto de país que a mí me entusiasma y eso lamentablemente, cuando él después lo bajó al triángulo de hierro que lo rodea, se transformó en un proyecto de poder. En un proyecto de poder te cerrás, querés abarcar todos los botones, querés tener el control de todo y eso se convierte en un proceso en el que escuchás menos, te encerrás y te ponés intolerante a la crítica”, soltó Macri.

“Hay un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar su capacidad de gobierno y la institucionalidad, pero después no sucedieron porque él tiene un entorno que no lo convalidó. La falta de apego a la institucionalidad empieza a afectar el plan económico”, declaró.

Sin embargo, este último tiempo fue importante para ambos teniendo en cuenta la reunión consumada el viernes 3 de octubre, donde el expresidente respaldó al líder de La Libertad Avanza. “La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes“, dijo en primera instancia.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

Además, se supo que lo llamó por teléfono post triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y también lo hizo en su cuenta de Twitter.

“Mis felicitaciones a La Libertad Avanza, al presidente Milei y especialmente a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, escribió.